Intenta saltarse un control en Chella... y es "pillado" de nuevo conduciendo sin carnet

Aunque las campañas de concienciación se suceden y las sanciones se endurecen, los episodios de imprudencias al volante no cesan. Las autoridades públicas y los cuerpos de seguridad apelan a la responsabilidad de los conductores, pero muchas veces es en vano. Un ejemplo de ello es lo que ocurrió el pasado jueves en la localidad de Chella, perteneciente a la comarca de la Canal de Navarrés.

Desde la Policía Local confirman que una patrulla que estaba coordinando un dispositivo de seguridad ciudadana "observó un vehículo que realizaba un giro brusco e indebido, motivo por el cual se procedió a darle el alto reglamentario". "Una vez detenido el vehículo e identificado su conductor, se comprobó que se trataba del mismo varón que el sábado anterior había sido interceptado y denunciado por un delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir un vehículo a motor bajo los efectos del alcohol, sin estar en posesión del preceptivo permiso de conducción y careciendo de la preceptiva ITV", prosiguen las mismas fuentes.

Al confirmar los hechos, los agentes procedieron nuevamente a la identificación del conductor y a la instrucción de las correspondientes diligencias policiales por un presunto delito contra la seguridad vial, al carecer del permiso de conducción en vigor, previsto y penado en el artículo 384 del Código Penal. "Cabe destacar que el citado varón ya había pasado a disposición judicial el martes anterior por hechos de la misma naturaleza, por lo que reincide en la conducta delictiva al persistir en la conducción sin haber obtenido nunca el correspondiente permiso. Por tales motivos, se procede a la investigación del mismo por un nuevo delito contra la seguridad vial, quedando las actuaciones a disposición del Juzgado en funciones de Guardia", apostillan desde la Policía Local de Chella.