El Trail de Benissoda agota las plazas de la marcha senderista en cuatro días y supera ya los 350 inscritos

El Trail de Benissoda 2026, que se celebrará el próximo 8 de febrero, vuelve a batir récords de inscripción y se confirma cómo una de las citas más esperadas de la Vall d'Albaida. En solo cuatro días, se han agotado todas las plazas de la marcha senderista, y el conjunto de modalidades —Trail, Marcha Senderista y Carrera Infantil— supera ya los 350 inscritos.

Un corredor en el Trail de Benissoda en una edición pasada. / Francisco Tomás

El Club d'Atletisme Benissoda, organizador del evento deportivo, ha destacado “la gran respuesta de la gente, que demuestra el aprecio que hay por el Trail y por lo que representa: una jornada de pueblo, abierta, familiar y arraigada al territorio”.

El Trail de Benissoda mantiene su espíritu intergeneracional y participativo con tres modalidades adaptadas a todos los públicos: una carrera competitiva de montaña, una marcha senderista pensada para disfrutar del paisaje y una carrera infantil que llena de vida las calles del pueblo.

Niños y niñas en la prueba infantil del Trail de Benissoda, en una edición pasada. / Club Atletisme Benissoda

Manteniendo esta edición el lema ‘De pueblo y montaña’, la prueba refuerza la implicación de todo el municipio y del voluntariado, con más de un centenar de personas colaborando en la organización. “Más allá de la carrera, el Trail es una fiesta compartida, una manera de mostrar la ilusión de un pueblo y el valor de nuestra montaña”, afirman desde la dirección. Este año se añaden al Trail de Benissoda patrocinadores relevantes como Lurbel, que apuesta por la fiesta de la montaña comarcal.

Los recorridos atraviesan los términos de Benissoda, Albaida y Agullent, mostrando algunos de los parajes más emblemáticos de la Vall d'Albaida, entre olivos, acequias y sendas tradicionales. Además, la organización apuesta por un modelo sostenible e inclusivo, con precios asequibles, ambiente familiar y actividades paralelas en su punto de meta.

Desde el Club d'Atletisme Benissoda recuerdan que todavía hay plazas disponibles para el Trail competitivo, y animan las personas interesadas a inscribirse antes de que se agoten. “El Trail de Benissoda crece cada año, pero mantiene intacta su esencia: la de un pueblo que estima la montaña y quiere compartirla con todo el mundo.”