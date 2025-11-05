Albaida inyecta 315.000 euros más al colegio Covalta para reparar un muro en peligro

Las obras de rehabilitación y ampliación del CEIP Covalta de Albaida contarán con 315.000 euros más para reparar un muro en peligro de derrumbe situado en el patio de la zona infantil del colegio. El ayuntamiento ha aprobado una modificación del contrato de la actuación ejecutada con el Pla Edificant de la Conselleria de Educación para incluir los trabajos ahora previsto con dicho presupuesto, que elevarán el coste total de la obra hasta los 1.481.935 euros.

El alcalde de Albaida, Juan Carlos Roses, ha explicado a este diario la “necesidad” de la modificación del contrato para incorporar la reparación del muro, un trabajo “imprescindible para acabar las obras del colegio. Sin la reparación del muro, aunque las obras del colegio estuvieran acabadas no se podría entrar al centro por el peligro de derrumbe de ese muro”. Roses explica que en el proyecto inicial no se contemplaba esta reparación y que posteriormente se ha visto la necesidad de acometer los trabajos. El alcalde señala que el muro en peligro de desprenderse, de unos 30 metros, está en el patio del aulario infantil, un espacio donde jugarán los niños y niñas más pequeños cuando el colegio vuelva a acoger a los escolares tras la reforma, una reapertura prevista para el próximo curso, según ha avanzado Roses. El primer edil también señala que la nueva inyección presupuestaria será sufragada por la conselleria dentro del Pla Edificant.

Las obras del colegio Covalta de Albaida han sufrido varias trabas en su ejecución. La actuación se licitó en 2021 por 1,7 millones de euros, pero en 2022 las obras se paralizaron cuando solo se había ejecutado el 35% de la actuación prevista. Tras dos años paradas, el nuevo gobierno local de Roses trató de reactivar la actuación en 2024, negociando con la empresa para que retomara los trabajos, pero finalmente se rescindió el contrato con esa mercantil y se licitaron de nuevo las obras, que se adjudicaron en diciembre del año pasado a Construcciones Mancebo González SL por un importe de 1.166.903 euros y un plazo de ejecución de un año. Las obras previstas contemplaban la ampliación de las dependencias docentes del área infantil, la construcción de un nuevo gimnasio y una nueva biblioteca, la ampliación del comedor y la cocina, así como la adecuación de las aulas de primaria y la creación de una aula de Educación Especial. También se incluía la redistribución del espacio en el edificio de primaria para crear más baños y obras para mejorar la accesibilidad con la construcción de un ascensor para acceder a la segunda planta del edificio y una escalera de emergencias.

El alcalde ha explicado que las obras de reparación del muro del patio de infantil está previsto que comiencen el próximo enero, una vez concluida la obra del colegio. La reparación del muro tiene un plazo de ejecución de tres meses. Juan Carlos Roses ha avanzado a este diario que los escolares, que ahora están reubicados en el edificio del Institut Vell, el antiguo instituto José Segrelles, regresarán al nuevo colegio Covalta el próximo curso escolar. “Las obras estarán terminadas para comenzar ya el próximo curso escolar en el colegio”, ha declarado el alcalde.

Las obras del CEIP Covalta de Albaida estaba previsto que acabaran a finales de este 2025. Los nuevos trabajos previstos para la reparación del muro delimitador alagarán tres meses más la actuación. Una vez concluida la obra se dotará del mobiliario necesario para poder reabrir el centro educativo en el curso 2026-2027.