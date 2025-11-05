Bocairent mejorará los polígonos de El Pontarró y El Regadiu

El Ayuntamiento de Bocairent es uno de los municipios beneficiarios de las ayudas de la Generalitat para mejorar las áreas industriales. A través de estos recursos y de una aportación municipal, la localidad llevará a cabo varias actuaciones en dos de sus polígonos: el de El Pontarró y el de El Regadiu.

Entre las acciones previstas hay cuestiones relacionadas con diferentes ámbitos: la seguridad, con la instalación de nuevas cámaras; la señalización viaria; la red de agua; la recarga eléctrica de vehículos; las zonas verdes, y los viales. Este último ámbito es precisamente el que concentra la actuación principal, con la reurbanización de la calle Reg de les Solanetes. Se trata de uno de los puntos de salida del polígono de El Pontarró en dirección al casco urbano. La actuación, según explica el concejal Ximo Carbonell, prevé la construcción de una acera, la regularización de la anchura del vial, el reasfaltado y la dotación de instalaciones. El concejal de Obras afirma: “Era una de las asignaturas pendientes en las zonas industriales y la ejecutaremos antes de finalizar el año”.

A su vez, la regidora M. Luz Pascual indica que “junto con estas mejoras, el ayuntamiento continúa trabajando para desbloquear algunos de los problemas estructurales, como por ejemplo el acceso al polígono de Els Oms o la nueva línea eléctrica que necesita el sector I del polígono de El Regadiu”. En este sentido, la concejal de Empleo, Empresa y Emprendimiento pide “una mayor rapidez burocrática en la tramitación de cuestiones sustanciales como estas”.