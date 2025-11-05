Compromís lamenta que Ens Uneix "no quiera un acceso a pie y en bici seguro y directo al nuevo Hospital de Ontinyent"

El pasado jueves fue rechazada con los votos en contra de Ens Uneix la moción presentada por el grupo municipal Compromís por Ontinyent en el pleno del Ayuntamiento de Ontinyent, "para la creación de un acceso ciclopeatonal directo y seguro al nuevo Hospital". La regidora Helena Gandia, quien defendió la moción en el Pleno, lamentaba "el voto en contra sin argumentos del partido de Jorge Rodríguez a una propuesta constructiva, y centrada en evolucionar hacia una ciudad más compacta y sostenible. La propuesta planteaba desarrollar un grupo de trabajo, con personal técnico y representación de los agentes sociales y los grupos políticos, para estudiar la creación de un acceso directo y seguro en el centro hospitalario, motivo por el cual era una iniciativa abierta y realizable", expone.

En palabras de la regidora Helena Gandia, “el nuevo Hospital es una reivindicación histórica de la sociedad de Ontinyent y la Vall d'Albaida, y esperamos que la Generalitat Valenciana cumpla y ponga en marcha unas instalaciones nuevas, modernas y completas. Para culminar este paso adelante, hace falta que todas las personas puedan acceder en el Hospital de manera segura, cómoda y sostenible, y por eso proponíamos la creación de un acceso a pie y en bici directo y seguro. Un acceso con una distancia razonable, creado específicamente para acceder a esta infraestructura, y muy señalizado".

Gandia remarcaba que “la propuesta planteaba tres acuerdos claros y realizables, que eran crear un grupo de trabajo técnico y participativo para establecer el trazado más adecuado, pudiendo aprovechar tramos otras rutas existentes; abordar el proyecto de forma prioritaria; y consignar presupuesto o buscar subvenciones para financiar esta actuación de movilidad sostenible. Desgraciadamente, Ens Uneix decidió votar en contra sin aportar argumentos, sino excusas. De hecho, el debate resultó muy pobre por su parte, con alusiones a cuestiones que ya estaban explicadas en la misma moción y que también habíamos apuntado durante el debate".

"La mayoría absoluta de Jorge Rodríguez ha adoptado una actitud partidista y ha tumbado la propuesta porque era nuestra. Presumen de situar la sostenibilidad en el centro de todas sus políticas, pero en la hora de la verdad desprecian una propuesta que avanza en materia de movilidad saludable. Además, nuestra propuesta también reforzaba Ontinyent como ciudad educadora y universitaria, puesto que este acceso permitiría conectar y acercar el Hospital y el Campus de forma directa. Un Campus que, como sabemos, cuenta con un grado en Enfermería”, subrayaba la regidora.

Helena Gandia concluía señalando que “nos parece muy decepcionante la actitud del partido de Jorge Rodríguez, puesto que este acceso no responde únicamente a una demanda del presente, sino también de futuro. Las nuevas generaciones utilizarán cada vez más estas formas de transporte sostenible. Estamos ante un momento de cambio social para adaptarnos a la Emergencia climática, y el que hoy puede parecer una acción secundaria mañana será un recurso esencial. Por eso, nosotros continuaremos trabajando e insistiendo en aquellas propuestas que mejoran y hagan más accesibles los servicios públicos de Ontinyent, y nos encaminan hacia una ciudad más sostenible”.