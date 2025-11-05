Denuncian la proliferación de motos y quads que destrozan sendas forestales en la Costera

Las asociaciones ecologistas de la Costera han alzado la voz para denunciar una problemática cada vez más extendida que, año tras año, genera también quejas de excursionistas y propietarios forestales. La circulación de motos de trial y quads con ruedas de tacos por sendas de montaña continúa siendo una realidad pese a que el Reglamento de la Ley Forestal que aprobó el Consell en 2023 lo prohíbe expresamente.

La práctica puede provocar graves desperfectos en los senderos y, cuando la velocidad es excesiva -como ocurre a menudo-, existe además un riesgo para los senderistas. La asociación Bosc Primigeni Xàtiva va a trasladar un escrito al Seprona y a la Conselleria de Medio Ambiente para alertar de la situación y pedir que se ponga coto. Su presidente, Germán Molina, narra una experiencia reciente ocurrida el pasado 25 de octubre, cuando un grupo de senderistas caminaba por la senda de la Ferradura en el término municipal de Canals, a la altura del paraje Les Planises, y una moto de trial apareció transitando irregularmente por dicho camino.

El colectivo dispone de imágenes que va a remitir a las autoridades. "Suelen aparcar los coches con un remolque en el antiguo Puerto de l'Olleria, en una explanada que está enfrente del antiguo restaurante", indica Molina, que señala que ya son "bastantes" las veces que ha vivido de primera mano un hecho similar, "con el consiguiente peligro para la gente que practicamos senderismo y sin contar los destrozos que se realizan", lamenta.

Molina invoca diversos estudios para recordar los impactos ambientales directos que puede provocar la circulación de este tipo de vehículos a motor por sendas forestales o incluso campo a través, como la reducción de la altura y el vigor de la vegetación, la pérdida de cobertura vegetal, la erosión del suelo, la alteración de la composición del agua, la degradación o pérdida de hábitats para la fauna, las perturbaciones por ruido o el abandono de residuos.

El abogado ambientalista y portavoz de Acció Ecologista-Agró en la Costera, Santiago Gasset, coincide en que la problemática "viene de muy lejos" y es sufrida por propietarios, particulares (por la afección a caminos privados) y administraciones públicas. "Cada vez es más habitual. Motos y quads se salen de los caminos y se meten por sendas que no están preparadas, causando desperfectos, abriendo a su vez nuevas vías para que otros vehículos les sigan los pasos", apunta Gasset.

Denuncias muy escasas

Los agentes medioambientales son conscientes de la situación, pero señalan que las denuncias son muy escasas en comparación con la actividad motorizada que se registra. Esta circunstancia, unida a las dificultades para pillar a los infractores in fraganti, complica la tarea de limitar estas conductas inadecuadas. El control se hace casi imposible porque muchos motoristas, cuando aprecian la presencia de los agentes, los esquivan con facilidad. También en los ayuntamientos hay cierta impotencia a la hora de perseguir e intentar frenar la práctica. En algunos municipios se han instalado cadenas de control de acceso a determinadas sendas.

El Reglamenteo de la Ley Forestal prohíbe la circulación por las pistas forestales (caminos anchos y transitables) de motos de trial y enduro, así como de vehículos a motor de tres ruedas, cuadriciclos, quads, ciclomotores de tres ruedas, cuadriciclos ligeros y quads-ATV, o el uso de neumáticos de motocrós en la rueda motriz. En las sendas forestales (rutas más estrechas) no está permitida la circulación con ningún tipo de vehículo a motor. Además, en ningún caso los vehículos pueden circular a más de 30 kilómetros por hora, ni siquiera por los lugares autorizados.

Cada año, asociaciones ecologistas y excursionistas, muchas veces en colaboración con los ayuntamientos, llevan a cabo acciones de mejora y reposición de sendas de montaña que, paralelamente, motos de cross destrozan cada fin de semana a pesar de que tienen prohibido circular por esas vías forestales.