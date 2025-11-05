Punts de vista
Els Borja en Amèrica
Joan Bonaventura, fill de Ferran de Borja i Violant Mateu, "fou nomenat governador i capità general del Nou Regne de Granada i president de la Reial Audiència de Santa Fe, a l’Amèrica colonial"
Ximo Corts
En setembre de 2024, vaig tenir el plaer de presentar Aldaia i la successió dels Borja, llibre de Francesc Ferre difícil de trobar. L’acte de presentació formava part del cicle «Converses a la Biblioteca». Ves per on, Xàtiva, Aldaia i algunes contrades hispanoamericanes comparteixen la circumstància d’haver estat escenaris de diferents episodis borgians. Fins ara, sabíem que títol i béns del ducat de Gandia passaren a la casa d’Osuna quan s’extingí el llinatge borgià gandienc. També coneixíem l’existència d’una branca americana dels Borja. En 1996 va visitar Xàtiva Rodrigo Borja Cevallos, expresident d’Equador i descendent directe de Joan de Borja, segon duc de Gandia i fill d’Alexandre VI. Però molta gent llega desconeix el perquè de tot això. Francesc Ferre ho explica molt bé en el seu llibre. Violant Mateu, una xica d’Aldaia nascuda el 1538, és l’origen dels Borja americans. Anava a casar-se amb el jove Jeroni Garcia. Calia seguir els costums de l’època, que establien tres fases: encartalles, esposalles (o prometatge) i velació (en llatí, velatio nuptialis). Es van fer les encartalles, a la notaria, i la cerimònia de les esposalles.
Tanmateix, la velació —les noces pròpiament dites— no arribaria a celebrar-se mai, perquè Jeroni deixà plantada la promesa davant l’altar. Després de diverses vicissituds, la xica acabaria marxant a Gandia. No entrarem a enumerar els detalls d’aquell trasllat; el lector els descobrirà si llegeix l’obra. A la ciutat ducal, Violant féu coneixença de Ferran de Borja, fill de Francesc de Borja i germà del duc Carles. Ferran, que havia estat gentilhome de cambra de Felip II, havia tornat a Gandia. Ambdós esdevingueren amants i ella quedà embarassada. Tingué un fill, Joan Bonaventura, que fou batejat en secret a la Col·legiata. Podem imaginar el rebombori en Aldaia; les notícies volaren i ella encara estava casada legalment amb Jeroni, bé que el matrimoni no s’hagués consumat. El nen es crià amb la comare que havia assistit el seu part. Joan Bonaventura sempre seria considerat un Borja. En fer-se fadrí, rebé una educació exquisida. Es casà amb una jove de bona família a l’església de Sant Nicolau de València i fou legitimat a les Corts de 1604.
La decretació reial esborrà la seua condició de fill il·legítim, l’habilità per a poder ser partícip de l’herència dels progenitors i li permeté l’accés a càrrecs civils o eclesiàstics i obtenir privilegis. Suposà de facto la incorporació a l’estament nobiliari. Joan Bonaventura ingressaria en l’ordre de Sant Jaume després de superar la dura recerca que havia de constatar la seua puresa de sang, la bona conducta i els orígens nobiliaris. Fou nomenat governador i capità general del Nou Regne de Granada i president de la Reial Audiència de Santa Fe, a l’Amèrica colonial. El fill de Violant és la primera baula d’una cadena que arriba fins a Rodrigo Borja Cevallos. ¿I què passà quan Pasqual de Borja, desè i últim duc de Gandia, va morir en 1740? Al ducat regia el principi d’agnació masculina, però Pasqual havia establert que li succeïren consecutivament el fill Lluís Ignasi, que no tenia descendència, la filla Maria Anna o els néts fills d’altra filla, Maria Ignàsia, que estava casada amb un Pimentel. Maria Anna, duquessa de Béjar i tia de Francisco Pimentel, duc de Benavente, s’emparà del títol i dels cobejats béns gandiencs. Això suscità un llarg litigi.
Francisco José de Borja, El Indiano, descendent de Joan Bonaventura, presentà una demanda de tenuta pel ducat de Gandia. D’acord amb el principi d’agnació masculina, tenia millor dret. El litigi se substancià al Consell de Castella i l’Audiència de València. Van sovintejar les mentides, les falsificacions i tota mena d’irregularitats. Maria Anna i el duc de Benavente feren valdre llurs influències i poder. (Durant la Guerra de Successió havien estat botiflers.) Des d’Amèrica, Francisco José i el seu fill, Lucas Vicente Joaquín, no pogueren fer res contra la maquinària de l’Estat. Com Felip V havia abolit els furs, la legitimació de 1604 no fou reconeguda. Finalment, el ducat seria lliurat, per sentència de 1755, al duc de Benavente. En morir aquest, heretà el títol la seua filla María Josefa, que es casaria amb el seu cosí germà Pedro Téllez-Girón, novè duc d’Osuna. Per tant, el ducat valencià va acabar incorporant-se a la casa d’Osuna. Però és bonic fantasiar. El ducat de Gandia podria haver romàs en mans dels Borja, dels Borja americans.
