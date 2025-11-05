Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

La publicación de un montaje referente a las consecuencias de la dimisión de Mazón para la capital de la Vall d'Albaida aviva la polémica

Enganchón en redes entre el jefe de gabinete de Jorge Rodríguez y el representante de Esquerra Unida per Ontinyent / Levante-EMV

Lluis Cebriá

Ontinyent

Las redes sociales llegaron para quedarse, para integrar una esfera de comunicación más. Y su utilización en el campo de la política causa la aparición de episodios más o menos sorprendentes. Uno de ellos ha tenido lugar hoy en la red social X. Y ha sido el enganchón protagonizado entre Jose Carlos Torró -coordinador de Esquerra Unida de Ontinyent- y Lluís Vila - jefe de gabinete de Jorge Rodríguez. La publicación de un montaje por parte del primero protagonizado por el alcalde Jorge Rodríguez y el dimitido Carlos Mazón con el que aventuraba que la dimisión de Mazón "abre un futuro incierto para Ontinyent" y apuntaba que "casarse por dinero puede acabar mal" destapaba la caja de pandora. Así, el jefe de gabinete no dudaba a la hora de contestar: "Mi recomendación es que, por favor, continuéis con el mismo discurso, con las mismas propuestas y con los mismos montajes baratos (sin errores ortográficos, si puede ser). Si después, los resultados no acompañan, le echáis la culpa a la extrema derecha y al sistema neoliberal", apuntaba.

Torró no dudaba en contestar: "Sabes lo que pasa Luis? Que los que no nos dedicamos y vivimos de la política hacemos cutres porque no tenemos un montón de asesores y, aparte, trabajo. Y aquí para mantener el seguir viviendo de la política hacéis lo que sea".

El debate ha seguido con Vila defendiendo las inversiones traídas a la ciudad "después de haber priorizado un posible coste electoral" y con Torró denunciando la falta de acceso a la vivienda para los jóvenes. Todo ha terminado con un posible almuerzo entre ambos, aunque quizás ha sido en tono irónico.

TEMAS

