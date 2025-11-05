Ontinyent reactiva la urbanización de dos sectores residenciales del Llombo con 200.000 euros

Después de dar carpetazo definitivo a los dos programas de actuación integrada que proyectaban casi 500 viviendas en el Llombo por la falta de actuaciones de las empresas que debían desarrollarlos, el Ayuntamiento de Ontinyent va a reactivar la urbanización de los terrenos por gestión directa con una inyección de 200.000 euros el próximo año.

Las unidades de ejecución Llombo-1A y Llombo-1B suman 49.000 metros cuadrados y se sitúan próximas al campus universitario, una zona en ebullición ahora mismo por el constante crecimiento de la oferta de estudios y la demanda de los estudiantes.

Así lo ha avanzado este miércoles el regidor de Territorio, Óscar Borrell, en la rueda de prensa que ha coprotagonizado con el concejal de Hacienda, Pablo Úbeda, para desgranar las principales líneas de su departamento en el presupuesto municipal de 2026, que acaba de aprobarse. Ambos ediles han sacado pecho del capítulo de inversiones de las cuentas, que ronda los 21 millones de euros, frente al voto en contra de la oposición en bloque en el pleno del pasado jueves.

Borrell ha indicado que este jueves se reunirá con la Generalitat para abordar el avance del convenio para la construcción de viviendas públicas en la Vila, una vez terminados los derribos y mientras se trabaja en un modificado del proyecto, tras surgir el hallazgo patrimonial de una zona abovedada.

El regidor ha asegurado que “este presupuesto nos permite continuar desarrollando el modelo de ciudad que queremos, moderna, sostenible y con espacios públicos de calidad”. Entre las principales inversiones previstas, Borrell ha destacado la finalización de las obras de la Plaza de la Concepción -este mes se acabará la pavimentación de la parte de Paduana y después se ejecutará el vial del carrer Major- que habrán supuesto un desembolso de 2,5 millones de euros en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad.

También ha remarcado la rehabilitación integral de la piscina cubierta, unas obras ya en marcha que se intensificarán durante 2026, con un presupuesto global de 3 millones de euros, y que permitirán ofrecer "un espacio moderno, eficiente y adaptado a las necesidades de los usuarios". El regidor de Territorio ha detallado igualmente las actuaciones en el marco del Pla Edificant, con la finalización de las obras del IES l'Estació y del Colegio Vicent Gironés Mora, que comportan una inversión conjunta de 6,5 millones de euros. Además, se redactará el proyecto de reforma del Conservatorio Municipal con una partida de 328.000 euros, con la previsión de iniciar las obras durante 2027.

Mejora de polígonos

Entre otros proyectos destacados, Borrell ha mencionado las actuaciones de mejora y modernización de los polígonos industriales del Pla, San Vicente y el Altet, con una inversión de 600.000 euros, así como la reforma del pabellón polideportivo con 1,5 millones de euros, y la mejora de la pista de atletismo municipal, donde se instalará un nuevo sistema de iluminación LED por valor de 283.000 euros.

El regidor también ha subrayado las obras vinculadas al proyecto de Inclou-TEA, con 400.000 euros, y las actuaciones de regeneración urbana en el barrio de Poble Nou y la Vila, con inversiones para expropiaciones, derribos y nuevas urbanizaciones que suman más de un millón y medio de euros. A estas se añaden otros proyectos como la mejora del Camí de la Costa, con 411.000 euros para el drenaje y estabilización del vial. Además, se invertirán 1,5 millones de euros en la ampliación del cementerio.

Tanto Juan Pablo Úbeda como Óscar Borrell han coincidido en destacar que Ontinyent “se encuentra en un momento de consolidación de su modelo de gestión eficiente, capaz de impulsar proyectos de gran alcance con la complicidad otras instituciones y con la confianza de sus ciudadanos”.