Raimon, sobre la decisión del Consell de romper con el CRAC: "Ja s’ho faran"

Han pasado más de cinco años desde que se conocieron las intenciones de Raimon y su esposa Annalisa Corti de donar aXàtiva gran parte de sus bienes. Para ello, se creó la Fundació Raimon i Annalisa de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de vehicular el legado que el matrimonio deja a la capital de la Costera y la construcción del futuro Centre Raimon d’Actitivitats Culturals (CRAC) en el exconvento de Santa Clara.

Un lustro en el que los anuncios sobre el proyecto se han ido sucediendo, con una reciente polémica abierta por el Consell y el PP local. El Consell del ya dimitido Carlos Mazón anunció el pasado viernes sus intenciones de desvincularse del acuerdo alcanzado durante el gobierno del Botànic para poner en marcha el proyecto. Las intenciones del actual ejecutivo autonómico pasan por romper el convenio rubricado en 2021 para diseñar uno nuevo que seguirá garantizando los fondos comprometidos para rehabilitar el monasterio (2,5 millones de euros) pero no contemplará «vinculación alguna» ni con la Fundació Raimon i Annalisa ni con el CRAC. La llegada del dinero, de momento, no se cuestiona. Ni la rehabilitación.

La Generalitat forma parte del patronato de la fundación desde el inicio. Fundación de la que ahora se quiere desvincular. El CRAC es el proyecto cultural de mayor envergadura que se está fraguando en Xàtiva. Hay mucho en juego. El nuevo escenario fue ayer analizado por el cantautor setabense, que ostenta la presidencia de la entidad. Consultado por Levante-EMV, fue contundente:«Voy a ser muy concreto y claro. A esos que ahora quieren poner problemas donde no los debería haber les digo solo una cosa: ‘ja s’ho faran’». «Yo voy a cumplir 85 años en cuatro días. No voy a entrar en polémicas estériles. Al menos, me gustaría ver que empieza el proyecto. No quiero añadir más. No puede ser que se busquen cosas que no son, no puede ser que se busquen problemas donde no los hay», comentó ayer.

Otra de las incógnitas que plantea la nueva postura de la Generalitat es la financiación de las actividades que se desarrollarán en el emplazamiento cultural. En el convenio que ahora se quiere romper sí se contemplaba la disposición de fondos, que presumiblemente podría cambiar. El Consell se justifica en la ralentización de las obras, actualmente licitadas pero pendientes de adjudicación. De hecho, en un primer momento se anunció que los 9 millones en los que se cifró el proyecto se iban a repartir entre Ayuntamiento, Consell y Diputació. El ente provincial se demarcó en el cambio de gobierno «al no haber ningún convenio firmado». El consistorio ha pedido entrar en su plan de rehabilitación patrimonial para poder recibir una ayuda de un millón de la Diputación. No hay confirmación, al menos de momento.