Los televisivos chefs hermanos Torres redescubren "las naranjas de Xàtiva"

Ha ocurrido en la 26ª edición del Gastronomic Forum Barcelona, que se celebra hasta hoy en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona. Los televisivos Javier Torres y Sergio Torres (Cocina Hermanos Torres) han traído sus "naranjas de Xátiva", una creación de hace siglos, pero que también la ven "futurista" y se convierte en un "trampantojo" porque las bolas fritas, elaboradas a base de huevos batidos, queso fresco, requesón, harina, impulsor y canela y coronadas con unas hojas de naranjo, simulan una mandarina.

La receta se puede consultar en la propia web de la Radio Televisión Española (RTV), donde se concretan los ingredientes a utilizar y los pasos a seguir:

300 g de queso fresco

200 g de requesón

1 cucharada sopera de levadura en polvo

100 g de harina

2 huevos

Miel (al gusto)

Canela en polvo (al gusto)

Azúcar (al gusto)

Aceite de girasol (para freír)

Hojas de naranjo