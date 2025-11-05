Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los televisivos chefs hermanos Torres redescubren "las naranjas de Xàtiva"

Es una creación de hace siglos que ven "futurista" y se convierte en un "trampantojo"

Los hermanos Torres.

Los hermanos Torres. / TVE

Lluis Cebriá

/ EFE

Barcelona

Ha ocurrido en la 26ª edición del Gastronomic Forum Barcelona, que se celebra hasta hoy en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona. Los televisivos Javier Torres y Sergio Torres (Cocina Hermanos Torres) han traído sus "naranjas de Xátiva", una creación de hace siglos, pero que también la ven "futurista" y se convierte en un "trampantojo" porque las bolas fritas, elaboradas a base de huevos batidos, queso fresco, requesón, harina, impulsor y canela y coronadas con unas hojas de naranjo, simulan una mandarina.

La receta se puede consultar en la propia web de la Radio Televisión Española (RTV), donde se concretan los ingredientes a utilizar y los pasos a seguir:

  • 300 g de queso fresco
  • 200 g de requesón
  • 1 cucharada sopera de levadura en polvo
  • 100 g de harina
  • 2 huevos
  • Miel (al gusto)
  • Canela en polvo (al gusto)
  • Azúcar (al gusto)
  • Aceite de girasol (para freír)
  • Hojas de naranjo
  1. Mezclar y emulsionar el queso fresco con el requesón, los huevos, la levadura y la harina.
  2. Separar en porciones del tamaño de una naranja.
  3. Freír las porciones en una olla con aceite de girasol durante 30 segundos
  4. Añadir miel y canela sobre las porciones. Decorar cada porción con una hoja de naranjo para simular naranjas. Emplatar en un plato llano.

