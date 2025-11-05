Los televisivos chefs hermanos Torres redescubren "las naranjas de Xàtiva"
Es una creación de hace siglos que ven "futurista" y se convierte en un "trampantojo"
Ha ocurrido en la 26ª edición del Gastronomic Forum Barcelona, que se celebra hasta hoy en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona. Los televisivos Javier Torres y Sergio Torres (Cocina Hermanos Torres) han traído sus "naranjas de Xátiva", una creación de hace siglos, pero que también la ven "futurista" y se convierte en un "trampantojo" porque las bolas fritas, elaboradas a base de huevos batidos, queso fresco, requesón, harina, impulsor y canela y coronadas con unas hojas de naranjo, simulan una mandarina.
La receta se puede consultar en la propia web de la Radio Televisión Española (RTV), donde se concretan los ingredientes a utilizar y los pasos a seguir:
- 300 g de queso fresco
- 200 g de requesón
- 1 cucharada sopera de levadura en polvo
- 100 g de harina
- 2 huevos
- Miel (al gusto)
- Canela en polvo (al gusto)
- Azúcar (al gusto)
- Aceite de girasol (para freír)
- Hojas de naranjo
- Mezclar y emulsionar el queso fresco con el requesón, los huevos, la levadura y la harina.
- Separar en porciones del tamaño de una naranja.
- Freír las porciones en una olla con aceite de girasol durante 30 segundos
- Añadir miel y canela sobre las porciones. Decorar cada porción con una hoja de naranjo para simular naranjas. Emplatar en un plato llano.
