Xàtiva adjudica las obras del Centre Raimon en Santa Clara a una constructora malagueña

El proyecto de mayor envergadura impulsado por el Ayuntamiento de Xàtiva en esta legislatura ya tiene propuesta de adjudicataria. La constructora malagueña Actua Infraestructuras, SL será la encargada de asumir la remodelación de las dependencias del antiguo convento de Santa Clara que darán cabida al futuro Centre Raimon d'Activitats Culturals (CRAC).

La empresa, que se ha comprometido a completar las obras por un importe de 9,48 millones de euros, ha presentado la mejor de las cinco ofertas que competían por ganar el concurso público, una vez se ha conocido el veredicto de la mesa de contratación municipal. Su propuesta implica una rebaja significativa del presupuesto inicial de la actuación, licitada por 10,2 millones en septiembre.

Actua Infraestructuras mantiene una línea especializada en la rehabilitación, reforma y restauración de edificios de alto valor patrimonial. La constructora ha intervenido en diversos conjuntos arquitectónicos que albergan elementos de protección especial, aplicando criterios respetuosos de conservación y autenticidad. Entre sus proyectos más destacados figuran los recientes trabajos de mejora de la eficiencia energética y la conservación del Museo de Madinat al-Zahra de Córdoba, que forma parte del conjunto arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad.

La empresa también ha intervenido en la rehabilitación integral del Palacio del Pumarejo (Sevilla), un edificio histórico del siglo XVIII declarado Bien de Interés Cultural, o en la rehabilitación de la fachada y cubierta del edificio de Mariblanca (Málaga), catalogado igualmente como BIC, donde se restauraron los elementos originales y se mejoraron las condiciones de estabilidad y conservación. Además, Actua Infraestructuras ha actuado en espacios emblemáticos como el Gran Teatro de Córdoba (rehabilitación integral de accesos, palcos, patio de butacas y exteriores, adaptando el edificio a la normativa de accesibilidad sin alterar su carácter histórico), la antigua fábrica de tabacos de Málaga, la villa romana de Antequera o la Facultad de Derecho de Granada.

Las obras, a comienzos de año

La adjudicación del Centre Raimon se produce apenas cinco días después de que el Consell haya comunicado su intención de romper el convenio inicial del proyecto con el ayuntamiento para desvincularse de la propuesta cultural que se le dé al edificio. Aunque el gobierno autonómico se ha apoyado en el incumplimiento de los plazos contemplados en un primer momento para ejecutar las obras, ha anunciado que va a mantener la inversión comprometida para rehabilitar el antiguo convento, de 2,5 millones de euros.

La remodelación del Real Monasterio de Santa Clara, diseñada por los arquiectos Ramon Esteve y Carlos Campos, tiene como objetivo poner en valor uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de Xàtiva y hacerlo accesible como centro de creación, investigación y difusión cultural vinculado a la figura de Raimon y al patrimonio musical y literario valenciano. Desde el Ayuntamiento de Xàtiva se ha subrayado la importancia de esta actuación para la dinamización cultural, educativa y turística de la ciudad, con la voluntad de convertirlo en un espacio de referencia en el ámbito de la cultura contemporánea, arraigado al territorio pero con vocación internacional.

En este momento, se abre un plazo para que el resto de empresas participantes en el concurso puedan presentar recursos de carácter administrativo. Si no se produce ninguna alteración del calendario previsto, antes de finalizar el año se realizará la adjudicación definitiva de las obras por parte de la Junta de Gobierno Local. El contrato contempla un plazo de ejecución de 24 meses desde el inicio de los trabajos.