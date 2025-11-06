Albaida se queda con solo 4 nichos y proyecta 40 de urgencia

Es una problemática que se registra en muchas ciudades y que obliga a muchos consistorios a actuar, a veces de urgencia. Y en la localidad de Albaida se ha llegado a una situación casi límite: solamente quedan en la actualidad cuatro nichos disponibles para enterramientos. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha proyectado la construcción de más de 40 nuevos espacios en una zona del camposanto antes de que acabe el año.

Así lo confirmó ayer a Levante-EMV el alcalde Juan Carlos Roses:«El proyecto está ya cerrado y encargado y ha superado todos los trámites. Nuestra intención es que los nuevos nichos estén disponibles antes de que acabe el año, aunque aún no podemos decir la fecha exacta». Roses concretó que se trata de un proyecto que será realizado entre los operarios de la brigada municipal y una empresa externa: «Los trabajadores contratados por el consistorio han hecho los cimientos y una firma especializada se encarga de traer los nichos ya prefabricados e instalarlos. Esta fórmula nos permite recortar la partida que hay que destinar a cerca de la mitad».

A su vez, el primer edil de Albaida explicó que el consistorio tiene a su nombre un grupo de espacios que también pueden ser utilizados en caso de urgencia: «Es cierto que la situación actual no es la mejor, con solo cuatro nichos disponibles. Sin embargo, el Ayuntamiento tiene a su nombre un grupo de entre 10 y 15 nichos que sí podrían usarse en caso de ser necesitados. Lo que no queremos es que nos vuelva a ocurrir algo similar, por lo que vamos a empezar a estudiar una nueva ampliación cuando se acabe la actual».

«Nos ha venido todo un poco apurado. Yo creo que con los más de 40 nichos que tendremos antes de que acabe el año podremos dar respuesta a las necesidades de la población para los próximos dos años si no hay una catástrofe o algo similar. No queremos que nos vuelva a ocurrir algo así», finalizo.

El caso de Albaida, aunque un poco en el límite, no es exclusivo. La falta de nichos para dar respuestas a las necesidades de la población afecta a otros muchos municipios. En Xàtiva, por ejemplo, se ultima la puesta en marcha de 480 espacios nuevos antes de que finalice 2025. Y en Ontinyent también se han construido de urgencia nuevos nichos este mes.