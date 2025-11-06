Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alumnado de Ontinyent participa en una jornada de Actaio para romper estereotipos de género en las profesiones

La regidora de Política para las Personas, Paula Soler, da la bienvenida a la actividad desarrollada al Museo del Textil

Participantes en la jornada de Actaio para estudiantes de Ontinyent.

Participantes en la jornada de Actaio para estudiantes de Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

Lluis Cebriá

Ontinyent

El Museo del Textil de Ontinyent ha acogido este jueves, 6 de noviembre, la jornada “Desmontando estereotipos. Yo también puedo”, organizada por el Acuerdo Territorial para la Ocupación y el Desarrollo Local, Actaio, que integran varias entidades de las áreas de Alcoi, Ibi y Ontinyent, entre ellas el Ayuntamiento de Ontinyent. La actividad ha reunido alumnado de segundo de ESO de los institutos Jaume I, Pou Clar y l'Estació, así como de los colegios La Milagrosa y Sant Josep, con el objetivo de reflexionar sobre los estereotipos de género en el mundo laboral y conocer testigos reales de profesionales que desarrollan trabajos tradicionalmente asociados a un sexo determinado.

La regidora de Política para las Personas, Paula Soler, ha sido la encargada de dar la bienvenida a la actividad, centrando su intervención en el futuro y las oportunidades del alumnado. La jornada se ha desarrollado a lo largo de la mañana en dos turnos y ha combinado talleres prácticos y encuentros con profesionales en un formato de “speed mentoring”. Los estudiantes han participado en diferentes dinámicas, como “El mural de las profesiones”, “Frente a frente sin etiquetas” o “Diseña el cambio”, donde han podido escuchar experiencias personales y reflexionar sobre la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.

Mediante estas actividades, los grupos han elaborado murales y carteles creativos con frases inspiradoras extraídas de los testigos, resaltando la importancia de romper estereotipos y valorar las habilidades y competencias por encima del género. El cierre de la jornada ha permitido compartir conclusiones entre alumnado, profesionales y representantes de Actaio, reforzando el mensaje que todas las personas pueden desarrollarse en cualquier profesión si disponen de la formación y la motivación necesarias.

TEMAS

