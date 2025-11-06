Alumnado de Ontinyent participa en una jornada de Actaio para romper estereotipos de género en las profesiones

El Museo del Textil de Ontinyent ha acogido este jueves, 6 de noviembre, la jornada “Desmontando estereotipos. Yo también puedo”, organizada por el Acuerdo Territorial para la Ocupación y el Desarrollo Local, Actaio, que integran varias entidades de las áreas de Alcoi, Ibi y Ontinyent, entre ellas el Ayuntamiento de Ontinyent. La actividad ha reunido alumnado de segundo de ESO de los institutos Jaume I, Pou Clar y l'Estació, así como de los colegios La Milagrosa y Sant Josep, con el objetivo de reflexionar sobre los estereotipos de género en el mundo laboral y conocer testigos reales de profesionales que desarrollan trabajos tradicionalmente asociados a un sexo determinado.

La regidora de Política para las Personas, Paula Soler, ha sido la encargada de dar la bienvenida a la actividad, centrando su intervención en el futuro y las oportunidades del alumnado. La jornada se ha desarrollado a lo largo de la mañana en dos turnos y ha combinado talleres prácticos y encuentros con profesionales en un formato de “speed mentoring”. Los estudiantes han participado en diferentes dinámicas, como “El mural de las profesiones”, “Frente a frente sin etiquetas” o “Diseña el cambio”, donde han podido escuchar experiencias personales y reflexionar sobre la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.

Mediante estas actividades, los grupos han elaborado murales y carteles creativos con frases inspiradoras extraídas de los testigos, resaltando la importancia de romper estereotipos y valorar las habilidades y competencias por encima del género. El cierre de la jornada ha permitido compartir conclusiones entre alumnado, profesionales y representantes de Actaio, reforzando el mensaje que todas las personas pueden desarrollarse en cualquier profesión si disponen de la formación y la motivación necesarias.