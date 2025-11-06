El Ayuntamiento de Anna ha lanzado un mensaje de aviso en el bando municipal para pedir prevención a la gente que acude a los campos con su coche tras registrarse más de cinco robos durante el día de ayer. El mensaje se ha acompañado con un montaje fotográfico en el que se solicita a los vecinos que "durante la campaña de recolección de la oliva no deje su vehículo abierto ni objetos a la vista".

Consultado por lo ocurrido, el alcalde Miguel Marín ha explicado que "la Policía Local recibió más de cinco avisos en el mismo día, es algo que no sé si ha pasado alguna vez. Estamos en plena campaña de recolección de la aceituna y es gente que ha ido a recoger sus campos. Les han entrado en el coche y las han robado la cartera o lo que podían. Han ido a robar lo que se llevaban de forma fácil. Por ello, hemos lanzado esta alerta, hemos pedido en el bando municipal que se cierren los coches por precaución. A veces pasa que se dejan abierto, por ejemplo, para escuchar la radio o música. Y aparecen los amigos de lo ajeno".

Anna lanza un aviso contra los robos a agricultores tras registrarse más de cinco sucesos en el mismo día / Levante-EMV

Consultado por si había pasado algo similar en años anteriores, Marín ha explicado que no tiene constancia: "Al menos mientras yo he estado de alcalde, es la primera vez que me llega una noticia de este tipo. Pedimos prevención a la gente. No he podido hablar con otros alcaldes, pero también queremos hacerlo público por si se están registrando episodios similares en otras poblaciones".