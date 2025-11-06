Baldoví denuncia los incumplimientos con el Hospital de Ontinyent y critica el "juego de tronos" del PP y Vox

El síndic de Compromís en les Corts, Joan Baldoví, ha denunciado en Ontinyent "los retrasos en la apertura del nuevo Hospital y la incertidumbre que sufre la ciudadanía respecto a los cambios sobre su puesta en funcionamiento definitiva por parte de la Consellería de Sanitat y la Generalitat Valenciana". "La situación se ve agravada con la dimisión del gerente del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent este lunes; la batalla por la sucesión de Mazón que está paralizando la acción de gobierno; la falta de información respecto a la recuperación de servicios previstos en el Hospital, como la diálisis; y los retrasos e incumplimientos en servicios como las mamografías", apuntan desde la formación nacionalista. Baldoví, acompañado por el portavoz de Compromís per Ontinyent, Nico Calabuig, se ha comprometido a "exigir la apertura del centro hospitalario en les Corts y a restituir la dignidad para las instituciones valencianas".

En palabras del diputado Joan Baldoví, “estamos en Ontinyent y la Vall d'Albaida para denunciar una nueva mentira de Carlos Mazón a la ciudadanía valenciana. Mazón prometió que el Hospital de Ontinyent abriría a finales de 2025 o enero de 2026 y ahora ya han admitido que esto es imposible. La gente no merece más cambios de versiones ni más mentiras. La ciudadanía necesita información veraz y transparente, necesita respuestas y gobernantes que se preocupan por ella. Estamos viviendo los momentos finales de un presidente y un Consell que han hecho de la mentira y la burla a la ciudadanía su forma de actuar y han denigrado nuestras instituciones y nuestro autogobierno hasta límites inaceptables. Lo que ocurre aquí es una prueba más de todo esto".

El síndic de Compromís ha denunciado que “esta semana hemos visto una dimisión indigna de un presidente indigno que ha abocado el País Valencià a la parálisis y la interinidad institucional. Y lo peor de todo es que por culpa suya se está rifando la presidencia de la Generalitat en despachos oscuros de Madrid, en un ataque sin precedentes a nuestro autogobierno y nuestra soberanía. Mazón, Vox, el PP y también sus aliados y cómplices nos han llevado a esta situación ridícula e inaceptable de juego de sillas e intereses electorales, donde lo último que importa es el bienestar de la gente y los problemas de su día a día, como, por ejemplo, la necesidad de poner en marcha este nuevo Hospital. La salud de las personas no puede esperar a que el PP y Vox se peleen para situar alguien al frente del Govern Valencià".

"Lo que necesita el pueblo valenciano es recuperar su voz y hablar en unas elecciones para decidir quién quiere que gobierne su propio país. Necesitamos recuperar la dignidad institucional, necesitamos un gobierno decente, y necesitamos que la Sanidad pública vuelva a ser una prioridad. Estoy seguro que esta parálisis no ayudará a abrir el Hospital de Ontinyent, todo el contrario. Desde Compromís exigimos la puesta en marcha de esta infraestructura inmediatamente, con la dotación de personal adecuada y los servicios a punto para dar servicio a las personas usuarias. Los valencianos y valencianas, la gente de Ontinyent y de la Vall d'Albaida, necesitamos un gobierno que gobierne para las personas y defienda sus intereses, un gobierno honesto y que cumple. Y estoy seguro que cuando el pueblo pueda hablar en elecciones, Compromís lo podrá hacer realidad", ha apuntado Joan Baldoví.

Por su parte, el regidor y portavoz de Compromís por Ontinyent, Nico Calabuig, ha señalado que "como ha denunciado nuestro síndico, necesitamos respuestas ante esta incertidumbre, dimisiones, retrasos y cambios de versión, que se acumulan en medio de una batalla de sillas para ocupar la presidencia de la Generalitat. Y también hace falta una actitud reivindicativa con València por parte del alcalde y el gobierno municipal de Ens Uneix. Hasta ahora, hemos visto todo el contrario: justificaciones a Mazón, ruedas de prensa conjuntas con el conseller Marciano Gómez en las cuales se confirmaban cierres de servicios, inacción ante las demandas del tejido social en manifestaciones… Hace falta una actitud verdaderamente reivindicativa, que se demuestre con hechos. Una sanidad de calidad para Ontinyent y la Vall d'Albaida tiene que ir por ante los pactos e intereses partidistas de Jorge Rodríguez con el PP".

Calabuig ha expuesto que “hace falta que hagamos memoria. Ya pedimos prudencia en 2023, en el momento de la inauguración de las Consultas externas por parte de Ximo Puig. Además, Ens Uneix, con Jorge Rodríguez al frente, también se situó en todas las fotos aquel día, y después se ha desdicho y ha querido implicar a todos los partidos por igual. Y no es cierto. Mientras unos y otros se colgaban medallas, Compromís por Ontinyent mantuvimos la coherencia en aquel momento y también ahora. Si en Compromís hubiéramos tenido la Presidencia de la Generalitat y liderado la Consellería de Sanidad, las cosas habrían sido de otra manera, y así se demostró en otras áreas. Compromís cumplió con Ontinyent en Educación, a través del Plan Edificant. También abriendo la Residencia para personas con discapacidad, después de años acabada y cerrada con gobiernos del PP. Los servicios públicos se defienden y se mejoran con convicción y recursos".

"Y después de los cambios de versión constantes de Carlos Mazón respecto al Hospital, que ocurrirá con los servicios que se prometieron? El mismo Mazón afirmó, en agosto de 2023 y en presencia del alcalde de Ontinyent, que el servicio de diálisis volvería a Ontinyent. También hemos conocido, hace pocas semanas, los incumplimientos y la negligencia en relación con las mamografías, siente nuestro departamento Xàtiva-Ontinyent donde más mujeres afectadas hay. Queremos respuestas y certezas en toda la cartera de servicios prevista para el nuevo Hospital y en los servicios que ya se presten actualmente. Es innegociable que se cumpla la dotación de recursos y personal para atender la ciudadanía de forma completa. Y que se nos diga de manera transparente si se está invirtiendo en esta dotación de personal y recursos todo el que se nos prometió, y todo el que es necesario”, ha remarcado el portavoz municipal.

Desde Compromís han concluido destacando que “Ontinyent y la Vall d'Albaida merecen un Hospital con todos los recursos, personal y servicios, que se ponga en funcionamiento de manera urgente. Tienen que acabar ya la incertidumbre, los cambios de versión, los retrasos y los incumplimientos. Así mismo, todo el País Valencià merecemos que el pueblo pueda hablar en unas elecciones, que vuelva la dignidad a la Generalitat Valenciana y que los servicios públicos, como la Sanidad, se sitúen en el centro de todas las políticas”.