Benissuera recuperará el huerto y el jardín del histórico Palau de Bellvís

Benissuera da un paso más en la recuperación del Palau dels Bellvís, el histórico edificio del siglo XVI declarado Bien de Interés Cultural (BIC), que preside la plaza de este pequeño pueblo de poco más de 200 habitantes. Tras unas obras de emergencia para asegurar la estabilización estructural del conjunto y las obras ejecutadas para recuperar el ala perdida en la parte noroeste, el ayuntamiento va a emprender ahora, como complemento a esta última actuación, las obras de consolidación y rehabilitación de los jardines del palacio, unos trabajos que se han licitado por 136.363 euros y un plazo de ejecución de tres meses. La actuación, que cuenta con ayuda autonómica, busca restaurar este espacio ajardinado para recuperarlo para el uso público del pueblo.

Espacio porticado con una estructura metálica situado en el jardín del Palau dels Bellvís de Benissuera. / Levante-EMV

Según detalla el proyecto, el Palau dels Bellvís de Benissuera dispone de una gran zona ajardinada, con huerto incluido, que actualmente ha perdido algunos elementos, por el paso de los años y el crecimiento descontrolado de la vegetación. Los exteriores anexos al palacio cuentan con un primer espacio situado junto a las fachadas suroeste y sureste del inmueble, una zona de esparcimiento con diferentes zonas aterrazadas, delimitadas por pequeños muretes de mampostería, que se comunican entre ellas a través de pequeñas escaleras de ladrillo macizo o mampostería. En la zona suroeste hay un espacio porticado con una estructura metálica, que actualmente presenta un estado visiblemente dañado por la falta de mantenimiento y la oxidación del material metálico, señala el proyecto. Junto a este espacio hay otra zona ajardinada con bancadas de sillería y bases macizas dónde apoyaba el pedestal de unas esculturas que no se conservan, apunta. También hay pequeño brocal de un pozo en muy mal estado, ocultado por la abundante vegetación, que también tapa diversas acequias que cruzan todo el jardín. Al sur del mismo, en una superficie de 9.593 metros cuadrados, se sitúan los huertos del Palau. Según el proyecto, “la falta de mantenimiento ha modificado mucho su morfología”, aunque todo parece indicar que había dos grandes huertos de similar superficie divididos por un pequeño camino. Los dos espacios, el jardín y el huerto del Palau, están delimitados por grandes muros de mampostería bordeando todo el espacio, aunque algunos tramos se han perdido. En este muro, situado en el frente sureste, hay restos de una pequeña portezuela que comunicaba directamente con el jardín del Palau, apunta el documento.

Escalera en mal estado que comunica espacios del jardín del Palau de Benissuera, que será reparada. / Levante-EMV

La obra licitada plantea la recuperación de los recorridos de acequias y de escaleras de conexión entre los distintos niveles de la terraza del espacio ajardinado más cercano al edificio del palacio. También se contempla la recuperación del patio suroeste del conjunto. Los trabajos incluirán la recomposición de las fábricas de mampostería degradadas o que se han perdido por completo en las estructuras murarias del espacio exterior del palacio, tanto en las zonas ajardinadas como en el perímetro exterior. Además, se recompondrá el perímetro exterior de la traza original que cerraba los espacios exteriores del conjunto y también se recompondrán las escaleras y acequias del jardín y el brocal del pozo.

Por último, se desbrozará toda la superficie de toda la zona ajardinada, para eliminar las malas hierbas que pudieran causar daños a las estructuras exteriores y al propio Palau, así como actuar en las raíces de los grandes árboles que pudieran extenderse hacia el frente suroeste y sureste, apunta el proyecto.

Vista aérea del jardín y el Palau de Benissuera. / Levante-EMV

La rehabilitación del jardín y el huerto se plantea como una obra complementaria a la de recuperación de ala perdida en el noroeste del conjunto histórico, tal como establece el Plan Director del Palau dels Bellvís de Benissuera. Este documento marca las actuaciones de recuperación de todo el conjunto patrimonial del palacio, determinando el orden y los criterios de actuación a aplicar en todo el inmueble. Una de las primeras fases de las actuaciones de recuperación del Palau es la fijada para recuperar el jardín. Así, tras una primera actuación de emergencia que se llevó a cabo para consolidar las estructuras con riesgo de colapso, centrada en los muros de tapia valenciana de la fachada, se actuó en la consolidación del ala suroeste perdida, con la dotación de una sobrecubierta de protección, para mitigar el efecto de la lluvia sobre forjados y el resto de estructuras de este frente.

El Plan Director marca la necesidad de conjugar actuaciones de recuperación estructural con otras que permitan un uso inmediato para la población de los espacios recuperados. Por ello, tras la recuperación del ala noroeste se plantea la recuperación de otro de los elementos que mayor repercusión va a tener sobre la población, la recuperación de los jardines y el huerto situados al sur del conjunto del palacio, ya que permitirá abrir este espacio para actos del municipio.