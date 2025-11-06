La Biblioteca municipal de Xàtiva acoge un taller de cómic dirigido a niñas y niños a partir de 6 años
Estará impartido por el ilustrador José Fonollosa y se inicia mañana viernes 7 de noviembre, con un total de seis sesiones
La Biblioteca Municipal de Xàtiva ha organizado un Taller de cómic dirigido a niñas y niños a partir de 6 años, que estará a cargo del autor e ilustrador José Fonollosa, quien introducirá a los participantes, de una manera práctica y divertida, en las bases del lenguaje del cómic y en las diferentes tareas creativas que implica su creación.
El taller se desarrollará en la sala infantil y tendrá una duración de 6 sesiones que se celebrarán los viernes de 18 a 19 h, desde el 7 de noviembre hasta el 12 de diciembre.
Las personas interesadas pueden inscribirse gratuitamente en la biblioteca o llamando al teléfono 96 228 73 28.
El autor
José Miguel Fonollosa es un historietista español, nacido en Vinaroz, provincia de Castellón, en 1975. En el año 2000 empezó a colaborar en la revista infantil Camacuc. Para Dibbuks produjo el álbum Billy Bob: Buscando piedras con las que tropezar (2006) y la novela gráfica Te quise como solo se quiere a los cabrones (2007), que contaron con guiones de Manuel Castaño y María José Jiménez, respectivamente.
En 2008 y después de la fantástica Sebastian Lefou (Aleta Ediciones, 2008), inició para Planeta una serie histórica de largo aliento, El viaje de Darwin, que alterna con obras humorísticas como Miau (Diábolo), Los muertos revivientes (Dolmen), Sex o no sex (Diábolo) o Tomas Falsas (Planeta), entre otras obras.
