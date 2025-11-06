Escolares de la Llosa de Ranes aprenden cómo actúan bomberos y policía ante una emergencia
El CEIP Crist del Miracle acoge una jornada educativa con demostraciones prácticas de estos profesionales
Alumnado del CEIP Crist de Miracle de la Llosa de Ranes participó ayer miércoles en una jornada muy especial para conocer la tarea que desarrollan Bomberos y Policía Local ante una emergencia. Los niños y niñas pudieron vivir una interesante experiencia educativa de la mano de los bomberos del Consorcio Provincial de València y de la Policía Local de la Llosa de Ranes.
Durante la actividad, los Bomberos del Consorcio Provincial de València realizaron una demostración práctica en la cual los niños y niñas pudieron conocer de cerca el camión que se utiliza como galería de entrenamientos y simulacros y que usan los bomberos para prepararse para una intervención real. Los pequeños y pequeñas también tuvieron oportunidad de conocer un vehículo todoterreno equipado con las herramientas y materiales que se emplean en las labores de extinción y rescate, despertando gran curiosidad entre ellos.
Además, los profesionales explicaron de manera didáctica como funciona el servicio de emergencias 112. A lo largo de la jornada también colaboraron los agentes de la Policía Local de la Llosa de Ranes.
Con esta actividad se pretende que, desde pequeños, los niños y niñas puedan aprender de manera práctica como se actúa ante posibles situaciones de emergencia, valorando el trabajo fundamental que hacen los servicios de emergencia, como pueden ser los Bomberos y la Policía Local. Fue una jornada educativa llena de aprendizajes sobre seguridad y prevención, destacan.
Desde el Ayuntamiento de la Llosa de Ranes han agradecido la colaboración de los Bomberos y la Policía Local por su implicación, así como la participación del alumnado y profesorado que han hecho posible esta jornada.
