Escolares de la Llosa de Ranes aprenden cómo actúan bomberos y policía ante una emergencia

Alumnado del CEIP Crist de Miracle de la Llosa de Ranes participó ayer miércoles en una jornada muy especial para conocer la tarea que desarrollan Bomberos y Policía Local ante una emergencia. Los niños y niñas pudieron vivir una interesante experiencia educativa de la mano de los bomberos del Consorcio Provincial de València y de la Policía Local de la Llosa de Ranes.

Policías y bomberos en la jornada sobre emergencias realizada en el CEIP Crist del Miracle de la Llosa. / Ajuntament la Llosa de Ranes

Durante la actividad, los Bomberos del Consorcio Provincial de València realizaron una demostración práctica en la cual los niños y niñas pudieron conocer de cerca el camión que se utiliza como galería de entrenamientos y simulacros y que usan los bomberos para prepararse para una intervención real. Los pequeños y pequeñas también tuvieron oportunidad de conocer un vehículo todoterreno equipado con las herramientas y materiales que se emplean en las labores de extinción y rescate, despertando gran curiosidad entre ellos.

Además, los profesionales explicaron de manera didáctica como funciona el servicio de emergencias 112. A lo largo de la jornada también colaboraron los agentes de la Policía Local de la Llosa de Ranes.

Bomberos y policías en la jornada en el colegio de la Llosa de Ranes. / Ajuntament la Llosa de Ranes

Con esta actividad se pretende que, desde pequeños, los niños y niñas puedan aprender de manera práctica como se actúa ante posibles situaciones de emergencia, valorando el trabajo fundamental que hacen los servicios de emergencia, como pueden ser los Bomberos y la Policía Local. Fue una jornada educativa llena de aprendizajes sobre seguridad y prevención, destacan.

Desde el Ayuntamiento de la Llosa de Ranes han agradecido la colaboración de los Bomberos y la Policía Local por su implicación, así como la participación del alumnado y profesorado que han hecho posible esta jornada.