Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Escolares de la Llosa de Ranes aprenden cómo actúan bomberos y policía ante una emergencia

El CEIP Crist del Miracle acoge una jornada educativa con demostraciones prácticas de estos profesionales

Escolares del colegio de la Llosa de Ranes en el camión de bomberos en la jornada de emergencias.

Escolares del colegio de la Llosa de Ranes en el camión de bomberos en la jornada de emergencias. / Ajuntament la Llosa de Ranes

Lluis Cebriá

La Llosa de Ranes

Alumnado del CEIP Crist de Miracle de la Llosa de Ranes participó ayer miércoles en una jornada muy especial para conocer la tarea que desarrollan Bomberos y Policía Local ante una emergencia. Los niños y niñas pudieron vivir una interesante experiencia educativa de la mano de los bomberos del Consorcio Provincial de València y de la Policía Local de la Llosa de Ranes.

Policías y bomberos en la jornada sobre emergencias realizada en el CEIP Crist del Miracle de la Llosa.

Policías y bomberos en la jornada sobre emergencias realizada en el CEIP Crist del Miracle de la Llosa. / Ajuntament la Llosa de Ranes

Durante la actividad, los Bomberos del Consorcio Provincial de València realizaron una demostración práctica en la cual los niños y niñas pudieron conocer de cerca el camión que se utiliza como galería de entrenamientos y simulacros y que usan los bomberos para prepararse para una intervención real. Los pequeños y pequeñas también tuvieron oportunidad de conocer un vehículo todoterreno equipado con las herramientas y materiales que se emplean en las labores de extinción y rescate, despertando gran curiosidad entre ellos.

Además, los profesionales explicaron de manera didáctica como funciona el servicio de emergencias 112. A lo largo de la jornada también colaboraron los agentes de la Policía Local de la Llosa de Ranes.

Bomberos y policías en la jornada en el colegio de la Llosa de Ranes.

Bomberos y policías en la jornada en el colegio de la Llosa de Ranes. / Ajuntament la Llosa de Ranes

Con esta actividad se pretende que, desde pequeños, los niños y niñas puedan aprender de manera práctica como se actúa ante posibles situaciones de emergencia, valorando el trabajo fundamental que hacen los servicios de emergencia, como pueden ser los Bomberos y la Policía Local. Fue una jornada educativa llena de aprendizajes sobre seguridad y prevención, destacan.

Desde el Ayuntamiento de la Llosa de Ranes han agradecido la colaboración de los Bomberos y la Policía Local por su implicación, así como la participación del alumnado y profesorado que han hecho posible esta jornada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los megacamiones de 44 toneladas abren la guerra entre transportistas y plataformas de distribución
  2. La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
  3. Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo
  4. Inditex compra por 78,5 millones una parcela de 380.000 metros junto a la gigafactoría
  5. Muere el motorista herido en un accidente junto al Hospital Clínico de València
  6. Más de 65 kilómetros de atascos esta mañana en Valencia: la A-7, colapsada
  7. Sillas y mesas por los aires en una batalla campal en pleno centro de València
  8. La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple

Escolares de la Llosa de Ranes aprenden cómo actúan bomberos y policía ante una emergencia

Escolares de la Llosa de Ranes aprenden cómo actúan bomberos y policía ante una emergencia

La Biblioteca municipal de Xàtiva acoge un taller de cómic dirigido a niñas y niños a partir de 6 años

La Biblioteca municipal de Xàtiva acoge un taller de cómic dirigido a niñas y niños a partir de 6 años

Xàtiva inicia el proceso de concierto de servicios sociales con entidades del tercer sector

Xàtiva inicia el proceso de concierto de servicios sociales con entidades del tercer sector

El Gran Teatre de Xàtiva acoge la comedia "Postals" de la compañía l'Horta Teatre

El Gran Teatre de Xàtiva acoge la comedia "Postals" de la compañía l'Horta Teatre

Anna lanza un aviso contra los robos a agricultores tras registrarse más de cinco sucesos en el mismo día

Anna lanza un aviso contra los robos a agricultores tras registrarse más de cinco sucesos en el mismo día

Montaverner impulsa los presupuestos participativos con 10.000 euros

Montaverner impulsa los presupuestos participativos con 10.000 euros

Benissuera recuperará el huerto y el jardín del histórico Palau de Bellvís

Benissuera recuperará el huerto y el jardín del histórico Palau de Bellvís

Albaida se queda con solo 4 nichos y proyecta 40 de urgencia

Albaida se queda con solo 4 nichos y proyecta 40 de urgencia
Tracking Pixel Contents