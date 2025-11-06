La Fira de Novembre de Ontinyent llega con 40 atracciones, más música, Firauto y el concurso gastronómico

Ontinyent se prepara para vivir una nueva edición de su tradicional Fira de Novembre, que este año ofrecerá una amplia oferta con 40 atracciones, música en directo, Firauto y el concurso de Coca de Fira, entre otras propuestas. El acontecimiento ha sido presentado en el recinto ferial por el alcalde, Jorge Rodríguez, la regidora de Feria, Fiestas y Tradiciones, Àngels Muñoz, y el presidente del colectivo de feriantes, Juan Antonio Almazán, con la presencia de representantes de las asociaciones Ahval, Comerç IN y la Asociación de Talleres de Automoción de la Vall d'Albaida, entidades que colaboran activamente en la programación.

El alcalde Jorge Rodríguez ha destacado “el trabajo conjunto entre ayuntamiento, Comerç IN, Ahval, la Asociación de Talleres de Automoción y el Gremi de Firers, que permite que Ontinyent vuelva a ofrecer una feria llena de vida y de propuestas diversas, donde todo el mundo puede encontrar su espacio”. Según ha explicado, “este año la feria consolida un modelo abierto e inclusivo, con actividades para los más pequeños, jóvenes, familias y personas mayores, combinando la tradición de las atracciones y las paradas con nuevas propuestas musicales y gastronómicas”. El alcalde ha invitado a la ciudadanía de Ontinyent, de la Vall d'Albaida y de las comarcas vecinas “a venir y disfrutar de un fin de semana intenso y de todo aquello que la ciudad ofrece, con buenas atracciones, buena música, buena gastronomía y, sobre todo, buen ambiente”.

La regidora de Feria, Fiestas y Tradiciones, Àngels Muñoz, ha detallado la programación de esta edición, que se inaugurará el viernes 14 de noviembre a las 19:00 horas en el aparcamiento de la Sala Gomis, con la lectura del privilegio real a cargo de Anna Ferrero, presidenta de Comerç IN, y el pasacalle inaugural a ritmo del grupo de música balcánica Bulbalkan, formado íntegramente por mujeres.

El fin de semana de feria se extenderá al lunes 17 de noviembre, en un recinto que acogerá un año más la feria inclusiva, con espacios sin música ni ruido el viernes 16 y lunes 17 por la mañana, así como el domingo 23 durante la “feria de precios populares”. Entre los principales atractivos destaca la doceava edición de Firauto, con 20 expositores de vehículos nuevos, de ocasión y motocicletas, que se celebrará del 14 al 16 de noviembre.

Además, el espacio Ontifira volverá a ser punto de encuentro gastronómico y musical, con actuaciones como las de viernes del grupo Salsa El Teló (20:30) y DJ Totote (23:00); sábado The Funky Games (12:30), Los 40 session con Cristian San Bernardino, Aitor Belda y Rafa Boix (desde las 19:00); domingo los grupos La Mendoza (12:30), Grupo Eñe (18:30 a 20:30) y Grupo Siete (21:00 a 23:00); y lunes Àgueda Segrelles (13:00). La programación incluye también el tercer concurso de Coca de Fira, que tendrá lugar el lunes 17 de noviembre, con la colaboración de Comerç IN y Ahval y premios para profesionales y aficionados. Además, los hostaleros locales ofrecerán una zona de tapas que incluirán desde la tradicional coca de feria, embutidos de Ontinyent, calamares a la andaluza, arroz o pizza, a opciones sin gluten y veganas.

En cuanto a las atracciones mecánicas, el presidente del colectivo de feriantes, Juan Antonio Almazán, ha explicado que este año se instalarán unas 40 atracciones, con 25 destinadas al público infantil y familiar y 15 para jóvenes y adultos. Entre ellas destaca el Megathor, “una caída libre de 45 metros de altura y hasta 120 km/h, única en España”, además de clásicos como el Tren de la Bruja, los coches de choque o el Saltamontes. Almazán ha detallado que el recinto ferial contará también con unas 180 paradas y cerca de 850 metros lineales de recorrido, con espacios de alimentación, tómbolas y productos artesanos. “La feria de Ontinyent es una de las más importantes de la Comunitat Valenciana y una cita imprescindible para todo el público de la comarca y provincias vecinas”, concluía.