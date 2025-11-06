El Gran Teatre de Xàtiva acoge la comedia "Postals" de la compañía l'Horta Teatre

El Gran Teatre de Xàtiva acogerá mañana viernes, 7 de noviembre, a las 20:00 horas, la comedia «Postals», el último trabajo de la compañía L’Horta Teatre. Se trata de una pieza de reciente estreno que cuenta con la codirección de Kika Garcelán y Pau Pons, y texto de Guadalupe Sáez.

Cartel de la obra "Postals" que se representará en el Gran Teatre de Xàtiva. / Levante-EMV

La representación es en valenciano y está dirigida a público joven y adulto a partir de 16 años, cuenta con una duración de 80 minutos y un elenco formado por Verònica Andrés, Carmen Díaz y Alfred Picó. «Postals» es una obra que viaja desde los años 70, con la explosión del turismo, hasta el turismo explosivo del siglo XXI. Se trata de una pieza con carácter documental que ofrece una mirada prismática sobre la evolución de las vacaciones y el ocio a lo largo de las últimas décadas. Combina imágenes reales y música en directo para configurar un álbum de postales y un «remember» histórico. En definitiva, aborda desde un punto de vista irónico el proceso de turistificación, mediante el cual se convierte en turístico un espacio geográfico, comercial o histórico, un hecho social o cultural o un producto.

La representación tiene un precio de 10 euros para el público general y de 8 euros para estudiantes, titulares del Carnet Jove, jubilados, pensionistas y miembros de Amants del Teatre. Las entradas pueden adquirirse a través de la web del Gran Teatro de Xàtiva (www.granteatre.com) o en la web de Vivaticket 24h.