El Gran Teatre de Xàtiva acoge la comedia "Postals" de la compañía l'Horta Teatre
La obra, último trabajo de la compañía teatral, va dirigida a público joven y adulto y se representará este viernes a las 20 horas
El Gran Teatre de Xàtiva acogerá mañana viernes, 7 de noviembre, a las 20:00 horas, la comedia «Postals», el último trabajo de la compañía L’Horta Teatre. Se trata de una pieza de reciente estreno que cuenta con la codirección de Kika Garcelán y Pau Pons, y texto de Guadalupe Sáez.
La representación es en valenciano y está dirigida a público joven y adulto a partir de 16 años, cuenta con una duración de 80 minutos y un elenco formado por Verònica Andrés, Carmen Díaz y Alfred Picó. «Postals» es una obra que viaja desde los años 70, con la explosión del turismo, hasta el turismo explosivo del siglo XXI. Se trata de una pieza con carácter documental que ofrece una mirada prismática sobre la evolución de las vacaciones y el ocio a lo largo de las últimas décadas. Combina imágenes reales y música en directo para configurar un álbum de postales y un «remember» histórico. En definitiva, aborda desde un punto de vista irónico el proceso de turistificación, mediante el cual se convierte en turístico un espacio geográfico, comercial o histórico, un hecho social o cultural o un producto.
La representación tiene un precio de 10 euros para el público general y de 8 euros para estudiantes, titulares del Carnet Jove, jubilados, pensionistas y miembros de Amants del Teatre. Las entradas pueden adquirirse a través de la web del Gran Teatro de Xàtiva (www.granteatre.com) o en la web de Vivaticket 24h.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los megacamiones de 44 toneladas abren la guerra entre transportistas y plataformas de distribución
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo
- Inditex compra por 78,5 millones una parcela de 380.000 metros junto a la gigafactoría
- Muere el motorista herido en un accidente junto al Hospital Clínico de València
- Más de 65 kilómetros de atascos esta mañana en Valencia: la A-7, colapsada
- Sillas y mesas por los aires en una batalla campal en pleno centro de València
- La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple