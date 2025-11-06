L’Alcúdia de Crespins acoge la final del III Circuit Intercomarcal de ajedrez
En la jornada decisiva competirán 24 finalistas separados en tres categorías: sub-16, sub-12 y sub-8
L’Alcúdia de Crespins acogerá el domingo 16 de noviembre la final del III Circuit Intercomarcal de ajedrez, una cita que estará organizada por el Club Escacs La Primitiva de Xàtiva. La final la disputarán los 24 finalistas, distribuidos en tres categorías: sub-16, sub-12 y sub-8. Ganará quién más puntos obtenga en cada categoría tras siete rondas. Como cada año, el club setabense anima a la ciudadanía a vivir esta final acudiendo a l’Alcúdia de Crespins o a través de internet, ya que las finales serán retransmitidas en directo a través del servidor de ajedrez Lichess.
El Club Escacs La Primitiva de Xàtiva explica que todos los participantes serán premiados por ser finalistas del circuito, y en esta edición se volverán a repetir los premios a los jugadores que han asistido a todos los torneos, un pequeño detalle para agradecer su fidelidad, remarcan. Además, este año, el comité organizador del evento, formado por Pablo, Kike y Maika, regalará un premio canjeable en la tienda online Duochess de 100 euros para el primer puesto de cada categoría.
Los finalistas de este año son, en categoría Sub-8: Sergi Bas Aura, Eric Simón Gandia, Sofía Inés Moreno Azorín, Vicente Pavia Valls, Joan García Vargas, Keanu Albuixech García, Joan González Lázaro y Lucas Mena Bernabeu. En categoría Sub-12 los finalistas son: Daría Martinova Rancheva, Samuel Giménez Regueiro, Pablo López Ballester, Pablo García Serrano, Liam Roselló Beneyto, Martín Graña Pardo, Daniel Penadés Aparisi y Edgar Bernal Rodríguez. En la categoría Sub-16, los finalistas son: Daniel González Hernández, Álex de la Torre Martínez, Lluís Vives Vilar, Roger Pascual Vidal, Pau Camarena Lorenzo, Víctor Sirvent Palma, Julio Arcia Hernández y Miguel Fuster Monreal.
