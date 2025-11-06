Montaverner impulsa los presupuestos participativos con 10.000 euros

El Ayuntamiento de Montaverner ha puesto en marcha un proceso de presupuestos participativos con el objetivo de fomentar la participación directa y activa de los vecinos y vecinas en la toma de decisiones municipales. Mediante esta iniciativa, la ciudadanía podrá proponer y decidir el destino de 10.000 euros del presupuesto municipal del año 2026.

Cartel de los presupuestos participativos de Montaverner. / Levante-EMV

El objetivo del proceso es seleccionar una o varias propuestas ciudadanas—hasta agotar la cantidad total destinada— que sean de interés general para el conjunto del pueblo y que se puedan ejecutar durante el próximo ejercicio. En el proceso podrán presentar propuestas todas las personas mayores de 18 años empadronadas en Montaverner, así como las asociaciones registradas al municipio. La votación de las propuestas finalistas estará abierta a todas las personas empadronadas mayores de 18 años.

Las iniciativas presentadas tendrán que cumplir una serie de requisitos, entre ellos, beneficiar el conjunto de la población, ser competencia municipal, tener un coste máximo de 10.000 euros (IVA incluido) y poder ejecutarse dentro del año 2026. Las propuestas tendrán que ser obras o mejoras en infraestructuras municipales; actividades culturales, festivas o deportivas puntuales; o para la compra de bienes o servicios para uso comunitario. Las propuestas se podrán presentar en el registro de entrada del ayuntamiento, de manera presencial o electrónica, mediante un correo electrónico o formulario en línea. Según indican desde el ayuntamiento, cada propuesta tendrá que incluir un título, una descripción, una justificación del beneficio colectivo y los datos de contacto de la persona o entidad promotora.

El proceso de presupuestos participativos de Montaverner está ya en marcha y el plazo de presentación de propuestas está abierto hasta este viernes, 7 de noviembre. Este jueves, a las 18 horas, está prevista una asamblea ciudadana en la Biblioteca municipal. La valoración técnica y política de las propuestas presentadas será entre el 10 y el 14 de noviembre y la votación popular será entre el 24 y el 30 de noviembre. Sobre la valoración, un equipo técnico y político municipal se encargará de valorar la viabilidad técnica, jurídica y económica de todas las propuestas presentadas. Solo aquellas que cumplan las bases pasarán a la fase de votación popular. Cada persona podrá votar un máximo de dos propuestas, tanto en línea como presencialmente en el ayuntamiento presentando el DNI. Las propuestas más votadas serán las seleccionadas hasta agotar el presupuesto total de 10.000 euros.

Gloria Soriano, regidora de Participación Ciudadana, afirma que "con este proceso, el Ayuntamiento de Montaverner reafirma su apuesta por una gestión municipal abierta, participativa y transparente, donde la ciudadanía tenga voz directa en las decisiones que afectan en nuestro pueblo. Los presupuestos participativos tienen una gran acogida desde que los pusimos en marcha y la gente se implica porque le importa su pueblo."