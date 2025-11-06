Ontinyent destina más de 4 millones de euros para seguridad ciudadana al año

El Ayuntamiento de Ontinyent ha presentado este jueves en la Plaza de la Concepción la nueva flota de vehículos de la Policía Local, con 5 nuevos coches patrulla, así como dos nuevas furgonetas para Protección Civil y el departamento de Obras y Servicios Municipales. El acto ha contado con la participación del alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, el regidor de Seguridad Ciudadana, Juan Pablo Úbeda, y el comisario en jefe de la Policía Local, Juan Serrano.

Jorge Rodríguez, ha destacado que esta renovación de vehículos “es un ejemplo más de la apuesta firme que el gobierno municipal hace por la seguridad ciudadana, una área que es fundamental para el bienestar de todos los vecinos y vecinas”. Rodríguez ha recordado que "Ontinyent es una de las ciudades más seguras de la Comunitat Valenciana y del conjunto del Estado español, una situación que no es fruto de la casualidad, sino del trabajo constante y coordinado entre los diferentes cuerpos de seguridad y de la inversión sostenida que el Ayuntamiento realiza año tras año".

En este sentido, el alcalde ha explicado que el presupuesto municipal de 2026 destinará más de 4 millones de euros a seguridad ciudadana: "Una cifra que supone un incremento de casi 300.000 euros respecto al año anterior y que permitirá reforzar la plantilla de la Policía Local con ocho nuevos agentes, así como renovar la flota de vehículos y apostar por modelos más sostenibles, en este caso híbridos”. Rodríguez ha añadido que "invertir en seguridad es invertir en calidad de vida, en convivencia y en confianza, porque queremos que Ontinyent continúe siendo una ciudad segura, amable y próxima".

El regidor de Seguridad Ciudadana, Juan Pablo Úbeda, ha puesto en valor "el trabajo desarrollado para mejorar los recursos materiales y humanos del cuerpo policial: con estas incorporaciones y con los nuevos vehículos, reforzamos la capacidad de respuesta de la Policía Local y mejoramos el servicio tanto al casco urbano como al diseminado". Úbeda ha detallado que, dentro del presupuesto de 2026, "las partidas destinadas a la Policía Local incluyen aspectos esenciales como el vestuario, la seguridad personal, el mantenimiento de la flota, los equipos tecnológicos para el control del tráfico y la seguridad, o el uso de drones y equipos de detección".

El regidor también ha destacado la incorporación inminente de ocho nuevos agentes, hecho que permitirá "intensificar el control del tráfico y la seguridad viaria en una ciudad que ya supera los 37.000 habitantes". Además, ha anunciado que próximamente se añadirán "dos nuevas motos para llegar a un total de 5 de estos vehículos, para mejorar la atención y la cobertura en todo el término municipal".

Úbeda ha recordado igualmente "la importancia de la colaboración entre los diferentes cuerpos de seguridad. La coordinación entre la Policía Local, la Guardia Civil y la Policía Nacional, fundamental para garantizar la seguridad de todos". En este marco, también ha destacado "el papel de Protección Civil y la partida de más de 18.000 euros destinada a su funcionamiento, así como la aportación superior a los 250.000 euros que Ontinyent realiza al Consorcio Provincial de Bomberos". Jorge Rodríguez ha finalizado "agradeciendo la dedicación del conjunto de la Policía Local de Ontinyent, encabezada por su comisario Juan Serrano, por su tarea diaria y su proximidad con la ciudadanía".