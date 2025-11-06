Xàtiva expone su modelo de ciudad en el Congreso de Turismo Sostenible de Canet de Berenguer

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha participado esta mañana en el Congreso de Turismo Sostenible celebrado en Canet de Berenguer, en la mesa redonda titulada “Turismo responsable”, junto a María Antonia Fuentes (gerente de la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense), Aida Marín (responsable de Calidad y Sostenibilidad de HOSBEC) y Luis Miguel Morant (concejal de Turismo, Medio Ambiente y Playas del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi), bajo la moderación de Josep Antoni Tamarit, director territorial de la Comunitat Valenciana de Open-Ideas.

"Durante su intervención, Cerdà ha defendido el modelo de turismo responsable y sostenible que impulsa el Ayuntamiento de Xàtiva, basado en tres ejes fundamentales: sostenibilidad ambiental, digitalización y gobernanza colaborativa", exponen desde el consistorio.

«En Xàtiva concebimos el turismo como una herramienta para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. No aspiramos a crecer en número de visitantes, sino en calidad y en impacto positivo sobre el comercio local y el patrimonio», ha afirmado el alcalde.

Cerdà ha explicado que "el Plan de Sostenibilidad Turística de Xàtiva, financiado con fondos europeos Next Generation, está permitiendo avanzar hacia un modelo de gestión turística más eficiente energéticamente, más digital y más respetuoso con el entorno natural y patrimonial. Entre las actuaciones destacadas ha mencionado la instalación de placas solares y puntos de recarga eléctrica, la rehabilitación sostenible del Castillo y la creación de una oficina de turismo inteligente y accesible".

El primer edil ha subrayado también "la importancia de la colaboración entre administraciones y el sector privado, recordando que Xàtiva forma parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes de la Comunitat Valenciana y que trabaja junto a la Mancomunitat de la Costera para vertebrar productos turísticos compartidos, como el Territorio Borja o las rutas culturales y naturales del entorno".

«La sostenibilidad no es un departamento, es una forma de gobernar», ha señalado Cerdà. «El turismo responsable exige corresponsabilidad entre instituciones, empresas y ciudadanía», ha añadido.

El Congreso de Turismo Sostenible de Canet de Berenguer ha reunido a representantes de destinos turísticos, empresas e instituciones de todo el Estado para debatir sobre los retos de futuro del sector y compartir buenas prácticas en materia de sostenibilidad, innovación y calidad turística.