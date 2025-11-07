El Atzeneta necesita volver a la senda de la victoria en Utiel

Igualdad y dinámicas definen a la perfección el grupo sexto de Tercera Federación. Llegados a la décima jornada de liga, y tras un mal inicio de competición, los de Roberto Bas han conseguido instalarse en una buena dinámica de juego y resultados. En cambio, los del Regit han pasado por todas las fases, con buenos y malos momentos. Estos últimos han estado marcados por la acumulación de lesiones.

Los dos partidos con representación valldalbaidense se jugarán en jornada dominical. El primero será el del Atzeneta, que visitará al CD Utiel a partir de las 16:00 horas. El duelo estará dirigido por Iván Sánchez Agramunt, asistido en las bandas por Alejandro Montoya Beltrán y Javier Torrejón Royo.

El Atzeneta llega al partido como octavo clasificado, con doce puntos, a tan solo seis del playoff. No es una situación alarmante, pero tras dos derrotas consecutivas el equipo necesita una victoria. Cayó por la mínima la semana pasada ante la Vall d’Uixó (0-1), pero el equipo mostró un buen juego. Las lesiones están penalizando mucho al conjunto taronja. Bilal y Vicent Albert continúan siendo baja. Entre algodones se encuentran otros futbolistas como Ayoze o Carlos Cerdán, que son duda.

Los locales, con ocho puntos, tampoco han tenido un inicio fácil de temporada. Sin embargo, su estado de ánimo ha cambiado después de la última jornada, en la que ganaron al Hércules “B” (0-2), un equipo que tan solo había encajado una derrota en el inicio liguero, precisamente ante el Atzeneta. Los de Javi Pons, tras su ascenso a categoría nacional hace dos temporadas, siempre han mostrado gran regularidad, llegando incluso a disputar el playoff de ascenso. En sus filas, esta temporada cuentan con jugadores como el ex del Atzeneta Carlos Carrasco o Carles Llario, entre otros.

Un duelo en el que ambos contendientes llegan en estados de ánimo muy distintos, pero el Atzeneta lo afronta con la ilusión de volver a ganar.

Cerrará la jornada, a las 18:30 horas, el duelo entre el Crevillente Deportivo y el Ontinyent 1931. La contienda estará dirigida por Cristian Selva Vicente, asistido en las bandas por Adrián Parra Rodríguez y Daniel Fabra García.

Los de Roberto Bas llegan al partido en tierras alicantinas con mucha confianza. En las últimas cinco jornadas han puntuado en todas ellas, con dos empates y tres victorias. El último partido se saldó con victoria por la mínima frente al Soneja (1-0). Las sensaciones del equipo, más allá de los puntos, son buenas: se encuentran cómodos en el campo y lo reflejan con un buen trabajo defensivo y acierto de cara a portería.

Visitan a un Crevillente que en este inicio liguero ha demostrado ser capaz de lo mejor y de lo peor, consiguiendo rescatar puntos en los instantes finales de los encuentros y, en otras ocasiones, dejando escapar una victoria “in extremis” cuando tenía una renta cómoda en el electrónico. Actualmente, con ocho puntos, son duodécimos, a tan solo un punto de los puestos de descenso, circunstancia que les obliga a puntuar para no sufrir.

Los blanc-i-negres, por su parte, buscarán alargar su buena dinámica y cerrar la jornada con tres puntos más.