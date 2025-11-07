Canals identifica siete inmuebles ocupados de forma ilegal en el término

Es una problemática que se registra en todas las ciudades. La presencia de inmuebles sin uso ni control -y con una clara falta de mantenimiento en muchas ocasiones- causa que sean ocupados de forma ilegal. Las administraciones públicas y las fuerzas de seguridad son conscientes de la situación y no dudan a la hora de identificar este tipo de inmuebles por prevención. Así ocurre en el municipio de Canals, donde se localizan -al menos- siete propiedades inmobiliarias ocupadas de forma ilegal en el término. El dato fue ayer confirmado por Aritz Escobar, inspector jefe de la Policía Local, que explicó que «son situaciones que también dependen de los titulares de la propiedad. Cuando son inmuebles que pertenecen a fondos de inversión, por ejemplo, es difícil actuar. En muchos casos se carece de denuncia previa». La antigua fábrica de Ferrys es un ejemplo de esta situación, ya que cuenta -por lo menos- con moradores ilegales en una parte de las antiguas instalaciones. Solo hace falta acercarse a la propiedad para confirmar la situación. Ayer por la tarde, se oían conversaciones en voz alta entre varias personas en la parte de las oficinas y la zona de exposición de la fábrica.

Junta de seguridad

La problemática fue analizada esta semana en una Junta de Seguridad celebrada en el consistorio. La cita contó con la presencia del subdelegado del Gobierno en València, José Rodríguez; el alcalde Canals, Nacho Mira; el teniente de alcalde, Edu Badal; la regidora de Bienestar Social, Mª Dolores Sanchis y técnicos municipales y representantes de la Policía Local, Guardia Civil y la Policía Nacional. Otro de los temas tratados fueron los resultados cosechados por la instalación de cámaras de videovigilancia a la entrada del pueblo a principios de año. Escobar comento que «los dispositivos permiten leer las matrículas y han ayudado a esclarecer varios hechos delictivos de diferente tipo, como robos en vehículos, en casas del diseminado o hurto con el método del abrazo cariñoso, por ejemplo». Desde el consistorio también confirmaron que las cámaras de vigilancia «han permitido identificar a un ladrón reincidente. Para el nuevo año está prevista la incorporación de nuevas cámaras para reforzar el sistema de detección de vehículos sospechosos en el municipio».

A su vez, las mismas fuentes municipales explicaron que «desde la subdelegación de Gobierno nos han facilitado datos que indican que no se ha registrado un aumento significativo de la delincuencia, pero se han comprometido a dotar a los cuerpos de seguridad de nuevos recursos para la lucha contra esta».

La cita también sirvió para trazar el plan de seguridad para las fiestas patronales de 2026. Aritz Escobar comentó que «llevamos ya varios años con un plan de seguridad fijado para la Foguera, que es el evento más multitudinario. Se fijan zonas de evacuación y control de accesos. Está funcionando y las intenciones pasan por mantenerlo este año también».

A su vez, también se analizaron los casos de violencia de género: «Continuamos sin registrar casos graves activos en Canals, pero nos siguen preocupando los leves y moderados, de los que se hace seguimiento». «En general, desde las fuerzas de seguridad aconsejan denunciar siempre que seamos víctimas de un delito; estar alerta, principalmente las personas mayores, ante desconocidos y técnicas como el ‘robo del abrazo’ y formarnos en protección ante la ciberdelincuencia», apostillaron.

Robos a agricultores

Por otra parte, el Ayuntamiento de Anna lanzó ayer un mensaje de aviso en el bando municipal para pedir prevención a la gente que acude a los campos con su coche tras registrarse más de cinco robos durante el pasado miércoles. El mensaje se ha acompañado con un montaje fotográfico en el que se solicita a los vecinos que «durante la campaña de recolección de la oliva no deje su vehículo abierto ni objetos a la vista». Consultado por lo ocurrido, el alcalde Miguel Marín explicó que «la Policía Local recibió más de cinco avisos en el mismo día. Estamos en plena campaña de recolección de la aceituna y es gente que ha ido a recoger sus campos. Les han entrado en el coche y les han robado».