La Casa del Delme acoge la presentación del nuevo grupo comarcal de Acción Ecologista-Agró en la Vall d'Albaida

La Casa del Delme de Ontinyent acogerá el próximo sábado 15 de noviembre la presentación oficial del nuevo grupo comarcal de Acció Ecologista-Agró en la Vall d'Albaida, bautizado como "Lligabosc". El acto tendrá lugar a las 17:30 horas, en el marco de la jornada “Reviure el bosc”, una iniciativa que incluirá una caminata de cerca de 12 kilómetros con la participación de miembros del grupo “Geograns” de València, en la que se pondrá en valor el patrimonio natural de la comarca.

Organizada por Acción Ecologista-Agró con la colaboración de la Universitat de València, Geograns, Incendios Forestales La Conferencia, Seder Soil Erosion and Degradation Group y el Ayuntamiento de Ontinyent, la jornada empezará a primera hora de la mañana con la salida de un autobús desde València. Los participantes recorrerán varios puntos de interés ambiental entre Fontanars dels Alforins y Ontinyent, para culminar en la Casa del Delme con la presentación del nuevo colectivo.

La regidora de Sostenibilidad y coordinadora de la Casa del Delme, Sayo Gandia, ha mostrado su satisfacción “porque la Casa del Delme acoja la presentación del nuevo grupo de Acción Ecologista-Agro, dando continuidad a las actividades que estamos impulsando para que este espacio sea punto de encuentro para iniciativas de interés social como esta, en la que se apuesta por la sostenibilidad, el cuidado del territorio y el conocimiento de nuestro entorno natural”.

Acción Ecologista-Agró es una asociación ecologista con más de cuarenta años de historia y una larga trayectoria de defensa del medio ambiente al en la Comunitat Valenciana. La creación del grupo “Lligabosc” permitirá consolidar su presencia en la Vall d'Albaida y promover acciones concretas de conservación y sensibilización en la comarca.

La jornada “Reviure el bosc” incluirá un recorrido de 11,6 kilómetros por zonas de restauración ambiental, una visita interpretativa y varias pausas para conocer productos locales. Para facilitar la participación de personas venidas de València, se ha organizado un servicio de autobús con salida a las 8:15 horas desde la Facultad de Geografía e historia (Avda. Blasco Ibáñez, 28) y vuelta prevista a las 20:45 horas previa inscripción al correo electrónico a artemio.cerda@uv.es.