Chella y Quatretonda proyectan una gran reforma de sus piscinas municipales de cara al próximo verano

Chella y Quatretonda preparan una gran reforma de la piscina municipal de cada localidad de cara al próximo verano, aprovechando el cierre de estas instalaciones durante el invierno. Las dos localidades han licitado unas obras de calado en estos recintos, con una ayuda del plan de inversiones de la Diputació de València, que permitirá mejorar las instalaciones para los usuarios y usuarias. La localidad de la Canal de Navarrés ha licitado las obras por 304.800 euros y un plazo de ejecución de seis meses, mientras que el municipio de la Vall d’Albaida destinará 138.732 euros para la actuación, que tendrá un plazo de tres meses.

Piscina municipal de Chella que será reformada. / Levante-EMV

Chella reformará la piscina y los vestuarios, ubicados en el polideportivo municipal. La piscina arrastra una serie de deficiencias como las del canal rebosadero de la piscina, que sufre fugas que provocan una pérdida de agua constante y afecta a la eficiencia del sistema de filtración y limpieza de la pileta. También existen deficiencias en el funcionamiento del sistema de depuración de la piscina, en la red de recogida de aguas pluviales, en los acabados del borde de la piscina, que presenta fisuras, roturas y desconchados. El pavimento de la zona de playa también presenta roturas o desconchados y las duchas exteriores están en mal estado. El elevador hidráulico para las personas con movilidad reducida tampoco funciona correctamente. Por su parte, los vestuarios presentan problemas en los acabados del interior, existen filtraciones en cubierta, el edificio carece de un sistema de ventilación y tiene problemas de accesibilidad. Además, el funcionamiento de las instalaciones de electricidad, fontanería y saneamiento es deficiente, debido a su antigüedad, según señala el proyecto de la actuación prevista.

La obra permitirá renovar el canal rebosadero de la piscina, que actualmente presenta fugas; se renovará también el sistema de depuración y control del vaso, con un nuevo sistema de regulación de cloro y PH; y también se renovarán las canaletas de recogida de aguas pluviales, que carecen de rejillas y presentan fugas. En cuanto a la piscina, se repavimentará el borde de la misma con mosaico similar al del vaso de la piscina, y también se renovará el pavimento de la plataforma. Las duchas exteriores serán sustituidas, igual que el elevador hidráulico para personas con movilidad reducida.

En los vestuarios, el Ayuntamiento de Chella reformará el edificio que los acoge, cambiando la distribución para mejorar la accesibilidad. La cubierta será impermeabilizada para solucionar los problemas de filtraciones y se instalará un sistema de ventilación forzada, así como nuevas instalaciones de electricidad, fontanería y saneamiento. También se renovará la imagen de los vestuarios, con nueva carpintería exterior y el repintado de los cerramientos.

Simulación del espacio de juegos acuáticos que se proyecta en la piscina de Quatretonda. / Levante-EMV

En Quatretonda, el ayuntamiento reformará la piscina con un proyecto de remodelación que busca convertir el recinto en una instalación atractiva para las familias. Señalan que la localidad no cuenta con una zona refrescante que sea atractiva para ser utilizada como punto de encuentro de las familias, y la actuación prevista irá encaminada a ello. Así, en la zona infantil, que actualmente cuenta con dos piscinas infantiles, se remodelará la piscina de chapoteo para construir un parque de agua sin profundidad. Apuntan que la obra permitirá “crear un espacio lúdico, familiar y refrescante, del que pueda ser partícipe todo el mundo, siendo este un espacio abierto y de acceso totalmente libre”. Para ello, el parque de agua con juegos acuáticos contará con tres zonas, con juegos destinados a cada público: una zona para niños y niñas pequeños; una zona familiar, con elementos que lanzarán agua desde lo alto y chorros de suelo con efectos de agua; la zona para jóvenes, con chorros de mayor cantidad de agua, zonas de competición, efectos visuales y atractivos del agua.

La obra también incluirá la adaptación del vallado de protección y separación del vaso de la piscina grande del resto del recinto y la sustitución de las actuales duchas exteriores, que han quedado obsoletas, detalla el proyecto, que también destaca la creación de un espacio de esparcimiento, todo ello con el fin de revitalizar estas instalaciones para el uso de la ciudadanía.