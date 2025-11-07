El IES Dr. Lluís Simarro de Xàtiva, seleccionado como Centro de Excelencia Nacional de FP

El IES Dr. Lluís Simarro ha sido seleccionado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes como Centro de Excelencia de Formación Profesional 2025, dentro del sector de la Inteligencia Artificial y el Big Data.

El proyecto del centro, denominado “Centro Inteligente”, "impulsa una transformación tecnológica y metodológica sin precedentes en la Formación Profesional. Se basa en la creación de un ecosistema educativo inteligente, con proyectos como CENTINELA+, orientado a la gestión energética autónoma y sostenible mediante IA, y AI Secure Campus, enfocado en la ciberseguridad predictiva con inteligencia artificial neuromórfica", segbún apuntan desde el Ayuntamiento.

"El objetivo es doble: mejorar la sostenibilidad y la seguridad del centro, y formar al alumnado y al profesorado en competencias de alto impacto tecnológico, como MLOps, Big Data, IA aplicada y ciberresiliencia", prosiguen las mismas fuentes muncipales.

"Este proyecto pionero ha recibido el apoyo de un gran número de empresas e instituciones, entre las que destacan ITI (Instituto Tecnológico de Informática) como socio tecnológico principal, Telefónica, Mercadona, Inelcom, Hinojosa Packaging Group, Amazon AWS, DISID, Plexus Tech, Ingesis, Lanit Consulting, ValgrAI, entre otras. También participan universidades como la Universidad de Alicante, la UPV (Campus de Gandía), la Universidad Jaume I y la Universidad de Valencia, así como el Ayuntamiento de Xàtiva, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana y los hospitales de Xàtiva, Ontinyent y Gandía", prosiguen.

"El proyecto sitúa a Xàtiva y a la Comunidad Valenciana como referente estatal en la convergencia entre educación, tecnología y sostenibilidad. Es una apuesta por una Formación Profesional de futuro, conectada con el sector productivo y con la sociedad", argumentan desde el consistorio.

Con esta incorporación, el IES Simarro pasará a formar parte de la Red Estatal de Centros de Excelencia de la Formación Profesional, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – NextGenerationEU, "consolidándose como un centro líder en innovación, digitalización y sostenibilidad educativa, con una subvención de un millón de euros", apostillan.