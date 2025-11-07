Todo listo en Ontinyent para celebrar el Mercat del Vi con 14 bodegas participantes

El Mercado Municipal de Ontinyent ya está a punto para vivir este sábado 8 de noviembre una jornada especial con su primer “Mercat del Vi”, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Ontinyent a través de la concejalía de Promoción Económica, con el objetivo de dinamizar este espacio y poner en valor los productos de proximidad. De 11:00 a 18:00 horas, el mercado se convertirá en un espacio festivo donde el vino, la gastronomía y la música serán protagonistas.

La regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, destacaba que “queremos que el Mercado Municipal se convierta este sábado en un punto donde productores, hostaleros y ciudadanía den vida a nuestro mercado municipal, en una fiesta que pondrá en valor nuestros productos”. El público podrá disfrutar de catas de 14 bodegas de la comarca, propuestas gastronómicas de varios restaurantes, showcookings y música en directo durante toda la jornada. Además, se pondrá a la venta una copa de cristal al precio de 10 euros, con la cual se podrá probar el vino de todas las bodegas participantes.

Entre las bodegas se encuentran nombres como Bodega Angosto, Bodega La Encina, Bodega Los Frailes, Bodega 4 Xavos, Can Leandro, Celler Cris Vañó Cos a Cos, Cup de la Muntanya, Daniel Belda, Devotio, Fil·loxera & Cia, La Casa de les Vides, La Escalera, Rafa Cambra y Vinya Alforí. Los mercaderes que se darán cita serán Tendavins, LoveCrochetbyEva, Petrewood, Gloop, Renata Tyedye, Bellada, Alcaprone Quesería, L'Alquimista de l'Oli, Güinda, Carnicería Ramón y Nómada Food, entre otros.

También habrá un espacio específico dedicado a los establecimientos adheridos a la marca MOS, que contará con ocho restaurantes, una carnicería y una pastelería, reforzando así la presencia del producto local de calidad. Los restaurantes ofrecerán una variada selección de tapas y platos. Participarán Casa Seguí, El Taullell, Aitana, La Raspa, La Cuina, Bar Jauja, Zoco Cuina Urbana y Teixo Burguer & Beer.

El programa incluirá dos showcookings: a las 12:00 horas, El Taulell Gastronòmic elaborará un arroz con el chef José Gómez, y a las 12:30 horas, Casa Seguí-Almoroig mostrará la elaboración de otro plato tradicional con el chef José Seguí. En cuanto a la programación musical, habrá actuaciones de Planet 8 con Òscar Briz a las 12:00 horas, Suite Rumba a las 14:00 horas y Jasslu a las 16:00 horas, con la participación del DJ El Triangulista entre cada actuación para mantener el ambiente festivo durante toda la jornada.

Natàlia Enguix añadía que esta es una iniciativa “que forma parte del plan de dinamización comercial que está desarrollando el ayuntamiento, una manera de atraer nueva clientela y mostrar todo el potencial del Mercado Municipal como espacio vivo y activo”.