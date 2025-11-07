El Olímpic recibe al Torrevieja con el objetivo de reencontrarse con la victoria

El Olímpic de Xàtiva afronta este domingo una nueva cita liguera en La Murta ante el Torrevieja (16:30 horas), con el objetivo de reencontrarse con la victoria tras encadenar dos empates consecutivos. El conjunto setabense llega con varias bajas por lesión —Álex Vaquero, Nico Cabanes y Raúl—, pero recupera a Álex Díaz y contará con un refuerzo en ataque: Kouma, un delantero de 23 años y gran envergadura que ha pasado por equipos como el Vilamarxant, Quart de les Valls, Alboraya y Tavernes Blanques, y que lleva ya dos semanas entrenando con el grupo.

El técnico local, José Manuel Rueda, ha valorado positivamente la llegada del nuevo jugador: “Hemos firmado a un chico nuevo, un delantero, y las sensaciones son buenas. Es una posición en la que hemos estado buscando en el mercado y creo que nos puede ayudar porque nos puede dar cosas diferentes a las que tenemos”, ha afirmado. Aunque ha confirmado que Kouma tiene ficha y podría debutar, el entrenador ha sido prudente: “Está en condiciones de poder ir a la convocatoria, pero ya veremos si jugará mucho o poco”. Sigue sin adelantar ni la convocatoria ni un posible once.

Preguntado por el planteamiento del partido y por si apostará por una referencia fija o un falso nueve, el técnico ha adelantado que la llegada de Kouma amplía las opciones ofensivas: “Con el fichaje de Kouma tenemos ya tres delanteros que son referencias, así que seguramente buscaremos algo así”.

En cuanto al rival, el Torrevieja, que viene de golear al Benigànim (9-0), Rueda ha elogiado su nivel y evolución respecto a la pasada temporada: “Tiene una plantilla muy completa, con muy buenos jugadores. Han cambiado algo su estilo; el año pasado valoraban más la posesión, pero este año son más prácticos, juegan en campo contrario y hacen daño con los carrileros”.

El entrenador del conjunto de Xàtiva ha insistido en que su equipo mantendrá la misma mentalidad competitiva: “Afrontamos todos los partidos igual, yendo a ganar. Da igual que el rival venga de golear o de perder, saldremos exactamente igual”.

Por último, ha rechazado cualquier tipo de presión: “Yo no tengo presión. Los que la tienen son los que juegan. Yo estoy tranquilo y fiel a mis ideas. Tengo 37 años y no voy a cambiar ahora”, concluyó el técnico. Tras ocho jornadas disputadas el Olímpic suma nueve puntos con únicamente cinco goles marcados.

Benigànim y l’Olleria

El Benigànim recibe al CD Thader este sábado a las 16:45 horas. Los de la Vall d’Albaida, colistas del grupo, necesitan con urgencia una victoria que permita cambiar la dinámica negativa y comenzar a puntuar para salir del descenso. No lo tendrá fácil esta jornada, ya que recibe a un equipo que pugna por mantenerse en la parte alta de la tabla. El equipo alicantino es sexto y buscará una victoria para no descolgarse de los puestos de privilegio.

L’Olleria visita al Redován este domingo a las 11:30 horas. Los de la Vall d’Albaida quieren olvidar el tropiezo de la pasada jornada ante el Benidorm y tratarán de sumar un nuevo triunfo que les mantenga en las primeras posiciones. Ahora son séptimos en la tabla. El rival, por su parte, buscará puntuar para alejarse de la zona de peligro.