Ontinyent impulsa una campaña para concienciar sobre el uso responsable del agua

La concejalía de Agua del Ayuntamiento de Ontinyent ha puesto en marcha la campaña “Agua. La fuente de la vida”, una iniciativa destinada a fomentar el uso responsable y el ahorro de agua entre la ciudadanía. A diferencia otras campañas que suelen realizarse en la primavera o en verano, esta se lanza ahora con el objetivo de poner el foco en la importancia de concienciar todo el año, no solo cuando las temperaturas son altas o hay periodos de sequía.

El regidor de Agua, Rafa Soriano, ha explicado que “hemos querido hacerlo en esta época porque la gente tiene que ser consciente que el ahorro de agua tiene que producirse durante todo el año, no cuando ya es demasiado tarde. Igual que en los bosques hay que hacer las tareas de mantenimiento, la poda y la limpieza para evitar incendios en verano, con el agua hay que actuar con la misma responsabilidad”. Como parte de la campaña, se han preparado 3.000 bolsas que incluyen un imán con la imagen de la campaña, una infografía con consejos para el ahorro de agua y un aireador que se coloca a los grifos para reducir el caudal. Buena parte de estas unidades se repartirán este sábado al Mercado del Vino, aprovechando la gran afluencia de visitantes.

Soriano ha añadido que “nuestra apuesta por el fomento del Mercado Municipal es clara desde hace tiempo. Por eso hemos querido aprovechar el acontecimiento organizado este sábado para dar difusión a la campaña y acercarla a la gente de una manera práctica”. La iniciativa cuenta con la colaboración de Egevasa, la empresa gestora del servicio municipal de aguas, y con el apoyo de los usuarios del Centro Ocupacional José Antonio Bodoque, que han participado activamente en el empaquetado de las bolsas.

El jefe del servicio de agua de Egevasa, Toni Soler, ha destacado que “nosotros siempre tenemos una predisposición positiva a participar en todas las iniciativas y campañas que se organizan desde el Ayuntamiento de Ontinyent. Como ya hicimos con la distribución de botellas reutilizables hace unos años, la Carrera de la Mujer o la San Silvestre”. Soler también ha recordado que “el agua de Ontinyent es de muy alta calidad, y siempre que podamos tenemos que beber del grifo. ¿La gente se ha parado a pensar el dinero que se ahorraría si dejara de comprar agua embotellada? Además, hay que considerar el impacto negativo que tiene sobre el medio ambiente la fabricación y transporte de tantas botellas de plástico”.

Por su parte, Soriano ha subrayado que “el aireador que incluye el pack, reduce entre un 50% y un 60% la cantidad de agua que saca un grifo, lo cual permite ahorrar casi sin darse cuenta”. Además, ha recordado otras medidas sencillas, pero efectivas, como por ejemplo “utilizar la lavadora y el lavaplatos lo más llenos posible, regar las plantas por la noche o evitar utilizar el váter como papelera. Aunque son consejos conocidos, hay que recordarlos y tenerlos siempre presentes”.