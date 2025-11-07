El PP denuncia que el agua de Bixquert no es apta para el consumo humano y el Ayuntamiento desmiente la alerta

Nuevo lío y cruce de acusaciones entre el PP de Xàtiva y el equipo de gobierno. Los populares han pedido hoy al alcalde Roger Cerdà que "actúe con transparencia y responsabilidad e informe de inmediato a los vecinos de las zonas de abastecimiento de Xàtiva 3-Corona de la Estrella y de Xàtiva 5-Bixquert después de que la Dirección General de Salud Pública haya calificado el agua de ambas zonas como no apta para consumo humano, al detectarse el compuesto Terbumeton desethyl, un metabolito derivado de herbicidas".

Aunque reconocen que "la gestión de estos abastecimientos no depende directamente del Ayuntamiento, consideramos que el alcalde tiene la obligación de proteger la salud pública e informar a los usuarios". “El ayuntamiento como receptor de la comunicación de Salud Pública tiene que trasladar la información recibida y ponerla al alcance de todos los vecinos, y debe hacerlo mediante los canales oficiales de información ya sea en redes sociales y whatsApp municipales como a través de un bando y/o cartelería visible en las zonas afectadas, explicando claramente qué implica la declaración de no aptitud y qué precauciones deben adoptar los vecinos”, ha reclamado el portavoz popular Marcos Sanchis.

Sanchis ha recordado que "no es la primera vez que ocurre algo similar en el término municipal de Xàtiva. En febrero de 2024, la Generalitat prohibió el consumo de agua en la Torre de Lloris al detectarse niveles de nitratos por encima de los límites permitidos, tal y como informo el propio Partido Popular, sin que el alcalde informara a los vecinos por los canales oficiales de información del Ayuntamiento ni emitiera ningún comunicado público”, denuncia el PP. “Entonces el Ayuntamiento guardó silencio, y no queremos que se repita la historia”, subraya Sanchis.

El portavoz popular considera que “no importa que el suministro sea gestionado por empresas privadas, el Ayuntamiento es la autoridad sanitaria local y tiene el deber legal y moral de comunicar, prevenir y garantizar la tranquilidad de los vecinos”, añade.

El PP concluye: “la transparencia no es opcional cuando hablamos de salud pública. Los vecinos tienen derecho a saber la verdad y a recibir una información clara y directa de su Ayuntamiento, no enterarse por terceros ni por rumores”, ha concluido Marcos Sanchis.

Respuesta del equipo de gobierno

Desde el equipo de gobierno han salido al paso de las manifestaciones populares y han comentado que "es necesario dejar muy claro, en primer lugar, un mensaje de tranquilidad a la población, en el sentido de que la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad no ha ordenado ninguna restricción del consumo de agua en las zonas señaladas de Bixquert y Corona de l’Estrela, ni la difusión de ninguna alerta a la población en este sentido.

"Las instrucciones de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana dicen claramente que es improbable que se produzca un riesgo inminente para la salud en la población abastecida y por tanto, se concede un plazo máximo de tres meses al gestor del servicio para subsanar la incidencia. Este asunto está bajo la responsabilidad de la propia Conselleria de Sanidad (en manos del PP) y de la empresa gestora del suministro, que fue visitada ayer mismo por los técnicos municipales", prosiguen las mismas fuentes.

"Cualquier insinuación en contra de estos argumentos es totalmente irresponsable. Además, resulta absolutamente inadmisible intentar trasladar la responsabilidad al Ayuntamiento en un tema que está bajo la competencia de la propia Conselleria de Sanidad y de la empresa gestora, máxime cuando subyace una finalidad electoralista. En este punto, recomendamos al Sr. Sanchis que, si considera que se debe notificar a la población, se lo indique a su propia Conselleria. El Ayuntamiento ha cumplido con su labor siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Salud Pública y reuniéndose de inmediato con el gestor del servicio. Por otro lado, es necesario desmentir una afirmación completamente falsa, ya que es falso que no se avisara al vecindario de Torre Lloris. Se celebró una reunión informativa en el local social de la pedanía con la presencia del alcalde, del concejal de pedanías, del concejal de ciclo hidráulico y de la propia alcaldesa pedánea, actual concejala del PP", apostillan.