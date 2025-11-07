Productores de Brasil, India y países árabes buscan escenarios de rodaje en Xàtiva
La Diputació colabora con profesionales de la industria audiovisual internacional en su estancia en la Comunitat Valenciana
Un grupo de 10 productores y localizadores de la industria audiovisual de Brasil, India y del estudio MAD Solutions (el mayor dedicado al cine de los países árabes) han visitado los municipios de Xàtiva y Gandia, en la provincia de Valencia, en busca de nuevos escenarios de rodaje, con la colaboración de Film Valencia, dependiente de la Diputació de València.
La comitiva ha recorrido ambos municipios como parte de su estancia la semana pasada en la Comunitat Valenciana, en una expedición organizada por el Instituto de Comercio Exterior (IVACE).
“Estas visitas son muestra del creciente interés que despierta nuestro territorio actualmente entre la industria audiovisual por el potencial natural y patrimonial de sus municipios, así como de la progresiva consolidación de la provincia de València como destino del turismo de cine, sector donde cada vez dispone de un mejor posicionamiento”, ha destacado el diputado de Turismo de la Diputació de València, Pedro Cuesta.
Film Valencia es la plataforma impulsada por la Diputació de València que promueve la realización de rodajes cinematográficos y fotografía publicitaria en la provincia, además de ofrecer asesoramiento a los municipios en este ámbito y un directorio digital actualizado con localizaciones, empresas y servicios locales, a disposición de productoras y agentes de la industria audiovisual.
