Productores de Brasil, India y países árabes buscan escenarios de rodaje en Xàtiva

Un grupo de 10 productores y localizadores de la industria audiovisual de Brasil, India y del estudio MAD Solutions (el mayor dedicado al cine de los países árabes) han visitado los municipios de Xàtiva y Gandia, en la provincia de Valencia, en busca de nuevos escenarios de rodaje, con la colaboración de Film Valencia, dependiente de la Diputació de València.

La comitiva ha recorrido ambos municipios como parte de su estancia la semana pasada en la Comunitat Valenciana, en una expedición organizada por el Instituto de Comercio Exterior (IVACE).

“Estas visitas son muestra del creciente interés que despierta nuestro territorio actualmente entre la industria audiovisual por el potencial natural y patrimonial de sus municipios, así como de la progresiva consolidación de la provincia de València como destino del turismo de cine, sector donde cada vez dispone de un mejor posicionamiento”, ha destacado el diputado de Turismo de la Diputació de València, Pedro Cuesta.