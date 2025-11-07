El PSPV de Ontinyent denuncia el incumplimiento del servicio de recogida de vidrio y exige soluciones inmediatas

El PSPV-PSOE de Ontinyent ha denunciado los "graves incumplimientos" en el servicio de recogida de vidrio en la ciudad, un problema que se prolonga desde hace semanas sin que se adopten medidas efectivas por parte de la empresa responsable, Ecovidrio, ni del propio ayuntamiento, según aseguran los socialistas, que han reclamado "soluciones inmediatas".

Los socialistas señalan que "numerosos contenedores permanecen llenos durante días e incluso semanas, obligando a los vecinos a acumular envases de vidrio en las aceras, con el consiguiente riesgo para viandantes y mascotas, además de problemas de salubridad y mala imagen urbana".

El portavoz del PSPV en el ayuntamiento, José Antonio Martínez, ha advertido que “la situación es insostenible” y que “el abandono de los contenedores y la falta de respuesta están obligando al propio consistorio a destinar recursos municipales para suplir una gestión que no le corresponde”. Martínez ha recordado que Ontinyent es uno de los municipios "más comprometidos" con el reciclaje, con 18 kg de vidrio reciclado por habitante, y ha lamentado que “ese esfuerzo ciudadano no obtiene una respuesta responsable por parte del servicio contratado, mientras la tasa de basura sigue subiendo año tras año”.

Desde el PSOE se exige una actuación "inmediata y contundente" tanto de Ecovidrio como del gobierno municipal para restablecer un servicio "digno y eficaz", y recuerdan que el incumplimiento de los contratos de gestión de residuos debe tener consecuencias. “Si el ayuntamiento consiente esta dejadez, está faltando al compromiso con los vecinos y vecinas de Ontinyent”, ha señalado Martínez, quien también advierte que “esta situación desanima a la ciudadanía y pone en riesgo años de concienciación ambiental. No se puede pedir responsabilidad a la gente mientras las instituciones y las empresas no cumplen la suya”.

El grupo socialista reclama asimismo que se cumpla el calendario de limpieza y mantenimiento de los contenedores de vidrio, muchos de los cuales presentan un estado "lamentable", aseguran. “No se puede hablar de sostenibilidad mientras se tolera la suciedad y el abandono”, concluye Martínez.