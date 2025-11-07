El Villarreal pierde en Chipre, algo inesperado. El Barça marca goles de “genio” pero recibe goles “de tonto”, también algo inesperado. Mbapée no marca con todo a favor y la defensa de su equipo se pone a favor del rival, otro partido inesperado… ¡O no tanto!

El Olímpic empata ante el Novelda y empata en Ibi. Del primero salimos contentos, del segundo Rueda salió muy enfadado. Es el mismo equipo, pero al igual que en la última jornada de la Champions, hay que plantearse si se trata de partidos puntuales o si se trata de errores asentados en el juego.

Pese a los números y partidos sigo aferrándome a la idea de que en el caso del Olímpic sigue siendo algo “puntual”, una “coincidencia”, una dinámica de la que nos está costando salir, pero no ya un mal endémico del equipo.

Justo antes de ponerme a escribir esta columna un aficionado “de los de toda la vida”, en la calle me ha hecho dos preguntas. La primera ha sido si el equipo va a bajar. Aún no había terminado la frase le he dicho que no. La segunda ha sido: ¿El equipo va a subir? He tardado un poco más en contestar y le he dicho que cosas más difíciles se han conseguido.

Es a lo que me aferro: a que los astros se alineen con el equipo, que entremos en la dinámica buena, que puntuemos de tres en tres y que seamos un equipo “perseguidor” y no un equipo que cada vez se aleja más y que va perdiendo protagonismo.

Necesitamos ya un punto de inflexión. Siempre hemos hecho buenos partidos ante los “grandes” y el Torrevieja lo es. Quiero salir este domingo de La Murta con una nueva dinámica, todos la necesitamos y los primeros, los jugadores y cuerpo técnico.