Sofía Auñón, la influencer financiera de Xàtiva que ha entrado en la casa de Gran Hermano

Mucho ha llovido desde aquel 23 de abril de 2000 en el que se emitió el programa inicial de la primera edición de Gran Hermano en España. La telerrealidad llegaba a las pantallas de nuestro país. Y lo hacía para quedarse. Hoy en día, un cuarto de siglo después, los programas de este tipo se suceden en una parrilla televisiva global y plagada de contenidos. Y el espacio pionero aguanta. Así, la edición 2025 cuenta con representación valenciana, ya que la influencer financiera Sofía Auñón -nacida en Xàtiva- ha entrado en la casa.

Sofía Auñón López ya tuvo momentos de protagonismo en el programa de ayer. Por ejemplo, fue la primera expulsada -de forma ficticia-. Cuenta con una notable presencia en redes sociales. No en vano, ha salido en algunas noticias de medios especializados por sus consejos financieros en las que es definida como "influencer financiera".

En la red social Instagram, por ejemplo, tiene dos perfiles diferenciados, sumando más de 40.000 seguidores entre los dos. En el más reciente publicita su entrada en la casa del programa televisivo. En el más profesional -donde tiene más de 38.000 seguidores- publica diversos vídeos de finanzas en tono desenfadado en los que habla sobre todo de inversiones e, incluso, da consejos -algunos polémicos- a la hora de pagar impuestos en diferentes transacciones, como a la hora de heredar una casa.

Con presencia en otras redes sociales, parece que la entrada en la casa de Gran Hermano está cambiando su forma de planificar su carrera profesional. Así, por ejemplo, ha borrado casi todo su rastro en una red de público más profesional como Linkedin, donde tenía más de 800 seguidores y se publicitaba como delegada de la zona en Valencia de la planificadora financiera OVB Allfinanz España S.A. Ahora, en uno de sus perfiles de Instagram se define como "asesora financiera independiente".

Su paso por el primer programa

Ayer, la concursante setabense fue una de las protagonistas del primer programa de la edición 2025. De hecho, fue la primera expulsada, aunque fuera de manera ficticia. Sofía Auñon fue expulsada para ir a otra parte de la nueva casa de Gran Hermano y reencontrarse con su novia. De momento, todo apunta a que sigue en el programa...