Destinan 761.090 euros a la redacción del proyecto de obras de la facultad de veterinaria de Ontinyent
La firma Santatecla Arquitectos se encargará de la redacción del documento base y dirección de las obras del edificio educativo
La Universitat de València ha anunciado la propuesta de adjudicación de la redacción del proyecto y dirección de las obras de construcción del edificio departamental, aulario y hospital virtual de la Facultad de Veterinaria en el Campus de Ontinyent por un montante de 761.090 euros. La propuesta de adjudicación de la mesa de contratación sitúa a la empresa valenciana Santatecla Arquitectos, SLP para la ejecución de los trabajos de redacción de proyecto y dirección de las obras y otros aspectos vinculados a los trabajos previos a las obras en sí. Fuentes municipales cifran la inversión del proyecto en 15,38 millones de euros. Y aumentan el total del convenio hasta los 45 millones de euros.
Una nueva etapa
Lo cierto es que la facultad de veterinaria es uno de los grandes proyectos públicos que se están fraguando en la actualidad en la capital de la Vall d’Albaida. Y cuenta tanto con detractores como con defensores. Ahora, quema una nueva etapa, a la espera de las futuras licitación y ejecución de las obras. La empresa adjudicataria de la redacción del proyecto tiene experiencia en el sector, ya que ha trabajado en el nuevo edificio departamental de la Universidad Miguel Hernández de Elx, por ejemplo. Según las previsiones efectuadas desde el consistorio, la nueva facultad «contará con siete plantas sobre rasante y una superficie de más de 2.000 m2 en las que se distribuirán aulas para 60 alumnos, laboratorios, departamentos y un hospital virtual dirigido al desarrollo de la docencia y a las prácticas formativas del alumnado». n
