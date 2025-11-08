La desubicada fireta Borja de Xàtiva

Se ha celebrado casi sin pena, ni gloria otra edición de la Fira Borja de Xàtiva. Al tan desacertado como reiterado empecinamiento municipal de celebrar este evento en las mismas fechas, y a tan sólo cuarenta kilómetros de la conocida y tradicional Fira de Tots Sants de Cocentaina, declarada por la Generalitat Valenciana Fiesta de Interés Turístico Internacional y Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial, y que cada año sigue batiendo récords de público asistente, se ha unido este año la desvinculación con las calles y plazas del conjunto histórico de Xàtiva que viera alumbrar a esta poderosa familia setabense de fama universal.

La fira contestana, la segunda más antigua de la Comunitat Valenciana tras la Fira d’agost de Xàtiva ha celebrado su 679ª edición como un gran evento, superando sus expectativas. Más de 486.000 personas la han visitado en tan solo tres días de actividad y con una percepción muy positiva. También por los expositores (más de 800 en 142.000 m2) respecto al volumen de negocio, con sectores como el gastronómico, que ha registrado ventas históricas, especialmente el sábado por la noche. Datos más que significativos que ponen en evidencia el equivocado enroque de la concejalía de Turismo y Promoción Económica del Ayuntamiento de Xàtiva, con el respaldo de la alcaldía, por realizar de la Fira Borja en estas fechas. Se escuchó en el pleno municipal a la concejala, de perfil bajo respecto al necesario y urgente impulso al turismo de la ciudad, argumentar, por primera vez en público, cuatro años y tres ediciones de la Fira Borja después, que esta iniciativa responde a una presión hostelera, a la que, seguramente, había que acceder bajo cálculo electoral, frente a un criterio profesional y turístico contrastado que es el que debería primar en el uso de los 72.000 euros concedidos por la administración turística autonómica – que a su vez también concede diferentes ayudas a la Fira de Tots Sants- para la realización de acciones de promoción y marketing en el municipio de Xàtiva centradas en los productos gastronómicos, culturales, deportivos y familiares de su oferta. Una oferta turística de una ciudad, que pretende ser destino turístico referente del interior valenciano, que sigue en precario, con unos horarios de apertura de sus monumentos manifiestamente ampliables y mejorables -de hecho durante el sábado y domingo de la Fira Borja, los museos, la Colegiata y el antiguo convento de Sant Doménec estuvieron cerrados por la tarde-. Con una notoria falta de disponibilidad para la visita de grupos en la subida al castillo, a través del trenet turístico o el autobús lanzadera, provocando el enfado de los organizadores y promotores que los quieren traer a visitar la ciudad, que se encuentran ante un laberinto, sin respuestas confirmatorias previas, para poder concretar la visita, y que optan finalmente por no viajar a Xàtiva y sí a Gandia o a lugares cercanos como Anna y su palacio que está creciendo en número de visitas por encima de muchos monumentos setabenses.

La propaganda oficial, sin dar cifras contrastadas y con la cortina de humo de la asistencia a la atractiva carrera deportiva de la Pujada al Castell de Xàtiva, celebrada el domingo por la mañana sin nada que ver con la Fira Borja, cierra el ciclo, un año más, de una fireta desubicada en el calendario, y en la propia ciudad, sufragada con elevados recursos públicos, pero que no contribuye a la optimización y dinamización de los recursos turísticos setabenses todavía por explotar. Y con la vergonzosa descortesía hacia un municipio histórico vecino como Cocentaina, que se vuelca una vez al año en su gran evento. ¿Qué ocurriría si decidiera organizar una “fira comtal” entre el 15 y el 20 de agosto cuando se celebra la Fira d’agost de Xàtiva?