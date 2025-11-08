Nuevo impulso a la modernización de los polígonos industriales de la Vall

Nuevo impulso para la mejora y modernización de polígono industriales de la Vall d’Albaida a través de las subvenciones del Ivace, el Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. Municipios de la comarca como Benissoda, Montaverner, Benigànim, Castelló de Rugat o Agullent ejecutarán en breve obras en las áreas industriales para mejorar las condiciones de las empresas instaladas y atraer nuevas firmas.

Una calle del polígono de Benissoda que será repavimentada con las obras. / Levante-EMV

Benissoda ha licitado por 176.388 euros las obras en el polígono Les Delícies, unos trabajos con un plazo de ejecución de cuatro meses que contemplan la repavimentación de viales con aglomerado asfáltico y recolocación de tapas, se ampliará los estacionamientos para bicicletas en el carril bici, se repondrá un tramo de abastecimiento de agua potable que sufre averías constantes por la falta de válvulas, según señala el proyecto, y se instalarán nuevos hidrantes contra incendios. La actuación también incluye la ampliación de la zona recreativa con la adecuación de la zona verde ubicada al oeste del polígono, con la creación de nuevas zonas de descanso. También se dotará de iluminación, bandas transversales de alerta y nueva señalización en curvas y encuentros existentes para mejorar la seguridad vial en la carretera de acceso al polígono. Asimismo, también se incorporará un nuevo directorio con todas las empresas ubicadas en esta área industrial.

Montaverner también ha sacado a concurso las obras de modernización del polígono industrial La Cava, unas obras que cuentan con un presupuesto de licitación de 274.000 euros y un plazo de ejecución de diez meses. Las obras contemplan el refuerzo de la seguridad a través de cámaras de vigilancia. En esta área industrial se instalaron en una actuación anterior 16 cámaras de vigilancia a través de CCTV en circuito cerrado, conectadas con la central de policía. En la actuación prevista ahora se completará la instalación con la incorporación de cámaras adicionales que puedan leer las matrículas de los vehículos con el fin de identificarlos en caso de que sea necesario. También se mejorará el alumbrado público con la instalación de nuevas luminarias más eficientes energéticamente, con tecnología led. En cuánto a la pavimentación de viales, se actuará en algunos tramos de aceras para facilitar la carga y descarga de mercancías en las empresas, se adecuarán tramos de viales mediante la pavimentación con asfalto y se solucionará un problema de inundaciones en periodos de lluvia con la creación de un badén en el cruce entre la calle l’Olleria y la avenida Diputación, así como la reparación de un tramo de la acera dotándola de pendiente, para evitar que el agua de lluvia que discurre pendiente abajo llegue al núcleo urbano. También se mejorarán zonas verdes con la plantación de árboles, se mejorará la señalización horizontal y vertical y se mejorará el saneamiento separativo de las aguas residuales. También está prevista la instalación de placas fotovoltaicas en cubiertas de edificios públicos situados en el polígono para disponer de energía eléctrica sostenible. La obra en el área La Cava de Montaverner también incluye la instalación de una cubierta para las dos pistas de pádel del polideportivo municipal.

Naves en el polígono de Montaverner en una calles que será mejorada con las obras. / Levante-EMV

Benigànim, por su parte, acaba de adjudicar por 260.150 euros las obras de mejora y dotación de infraestructuras en el polígono Les Foies. La empresa Electropenalba SL ejecutará los trabajos en un plazo de seis meses. La actuación incluye la instalación de cámaras CCTV conectadas a la Policía Local para aumentar la seguridad en esta zona industrial; la adecuación de las marquesinas de las paradas de autobús; la dotación de una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo; la implantación de un sistema de gestión de residuos; la habilitación de un nuevo acceso al polígono con el reasfaltado de la calle Camí Albaida, actualmente muy deteriorada por el paso de tráfico pesado; así como la reforma de la zona verde, en la que se ampliará el mobiliario urbano, se ajardinará la parcela y se instalará un circuito deportivo para mejora la zona de descanso y ocio del personal de las empresas, detalla el proyecto.

El Ayuntamiento de Castelló de Rugat también acaba de contratar las obras de mejora y dotación de infraestructuras en el polígono industrial Eixample El Molí, una actuación adjudicada a la empresa Valdonaire Soluciones Técnicas SL por 59.178 euros. Las obras permitirán instalar 12 videocámaras de vigilancia, a través de un circuito CCTV conectado a la Policía Local. También se instalará un poste de recarga para vehículos híbridos y eléctricos; se mejorará el alumbrado público con la sustitución de luminarias por tras de tipo led para reportar ahorro energético y menor contaminación lumínica; implantará un sistema de gestión de residuos; y se mejorará la señalización vertical y horizontal en todo el polígono.

Agullent también ha adjudicado las obras de mejora y modernización del área industrial preferente, una actuación que llevará a cabo la firma Nerco Infraestructuras SL por 96.146 euros. Los trabajos incluyen el reasfaltado del acceso a la avenida Diputación desde la rotonda de conexión a la autovía A-7 y la población; la dotación de un carril bici en la vía de servicio que existe paralela a la avenida Ontinyent; la renovación de la pintura y la señalización vial, la instalación de iluminación del vial de la calle Llobera sud y la homogeneización la iluminación del polígono, señala la memoria del proyecto.

El Ayuntamiento de Bocairent también ha anunciado esta semana que mejorará los polígonos industriales El Pontarró y El Regadiu, con instalación de nuevas cámaras de seguridad, señalización viaria, mejora de la red de agua, puntos de recarga eléctrica de vehículos y mejoras en las zonas verdes y los viales, destacando la reurbanización de la calle Reg de les Solanetes, uno de los puntos de salida del polígono El Pontarró en dirección al casco urbano.