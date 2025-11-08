Salud Pública halla rastros de herbicida en el suministro de agua de Bixquert

La dirección general de Salud Pública ha enviado una carta a la empresa responsable del suministro del agua en el diseminado de Bixquert -Aguas Bixquert SL- en el que confirma la detección de rastros de un herbicida -en concreto una incidencia de tipo AB en el parámetro Termubeton Desetil- en el caudal. En la comunicación, fechada el pasado 3 de noviembre, se apunta que «se califica el agua de la zona de abastecimiento Xàtiva 5-Bixquert como no apta para consumo», aunque matizan que «se ha realizado una evaluación cuantitativa del riesgo. De esta evaluación se desprende que es improbable que se produzca un riesgo inminente para la salud en la población abastecida».

Por todo ello, desde Salud Pública dan un plazo máximo de tres meses a la firma responsable del suministro del agua en Bixquert «en el que se deberán adoptar las medidas más adecuadas, que podrán consistir en la aplicación de técnicas de tratamiento apropiadas para modificar su naturaleza o las propiedades del agua antes de su suministro, con el fin de reducir o eliminar el riesgo de incumplimiento y la presencia de riesgos potenciales para la salud de la población». Y avisan: «Si transcurrido el plazo, el agua distribuida a través de la red no cuenta con una calificación sanitaria de agua apta para el consumo... se procederá a restringir su uso». El documento está firmado por Juan Manuel Beltrán, director general de Salud Pública. Levante-EMV se puso en contacto ayer con Aguas Bixquert para aclarar lo sucedido. Sin embargo, los responsables de la firma descartaron dar explicaciones y comentaron que «nos ceñimos a la notificación que hemos enviado al Ayuntamiento de Xàtiva».

Y la situación saltó ayer al debate político. Desde el Partido Popular pidieron al alcalde Roger Cerdà que «actúe con transparencia y responsabilidad e informe de inmediato a los vecinos de las zonas de abastecimiento de Xàtiva 3-Corona de la Estrella y de Xàtiva 5-Bixquert después de que la Dirección General de Salud Pública haya calificado el agua de ambas zonas como no apta para consumo humano, al detectarse el compuesto Terbumeton desethyl, un metabolito derivado de herbicidas». El portavoz del PP, Marcos Sanchis, recordó que «no es la primera vez que ocurre algo similar en el término municipal de Xàtiva. En febrero de 2024, la Generalitat prohibió el consumo de agua en la Torre de Lloris al detectarse niveles de nitratos por encima de los límites permitidos».

Desde el equipo de gobierno, por su parte, salieron al paso de las críticas y expusieron que «es necesario dejar muy claro, en primer lugar, un mensaje de tranquilidad a la población, en el sentido de que la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad no ha ordenado ninguna restricción del consumo de agua en las zonas señaladas... ni la difusión de ninguna alerta a la población en este sentido. Sanidad dice claramente que es improbable que se produzca un riesgo inminente para la salud en la población».