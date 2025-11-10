Bocairent convoca una nueva edición del concurso de pintura Joan de Joanes
El certamen que organiza Art 92 y el Ayuntamiento tendrá lugar el próximo domingo
Bocairent vivirá el próximo domingo, 16 de noviembre, una nueva edición del Concurso de Pintura Joan de Joanes. Será la número veintitrés y volverá a estar organizada conjuntamente por el colectivo local Art 92 y la Concejalía de Cultura. Así, las bases prevén que todas las personas interesadas en participar se inscriban de 8.00 a 10.00 horas en la sala municipal de exposiciones situada en la calle Diputat Castelló.
Los participantes tendrán que entregar sus obras en el mismo lugar entre las 17.00 y las 18.00 horas. Será el momento en el que el jurado deliberará el veredicto para asignar los cinco premios previstos: el primero, dotado de 1.000 euros; los tres galardones especiales, con 350 euros cada uno, y el accésit, con una asignación de 300 euros. Estos importes están patrocinados por el ayuntamiento y por las empresas Durplastics S.A., Helioprint S.L. y Fundación Mutua de Levante.
Igualmente, las bases prevén una exposición con las obras creadas para el mes de diciembre y enero. Además, desde la organización, anuncian la edición de un catálogo para dejar constancia de esta edición del concurso. “Volvemos a unir esfuerzos para hacer posible una nueva convocatoria, y lo hacemos con la ilusión de que el máximo de artistas vengan a Bocairent para convertir nuestro pueblo en su fuente de inspiración creativa”, afirma el alcalde, Xavi Molina.
