Bocairent convoca una nueva edición del concurso de pintura Joan de Joanes

Bocairent vivirá el próximo domingo, 16 de noviembre, una nueva edición del Concurso de Pintura Joan de Joanes. Será la número veintitrés y volverá a estar organizada conjuntamente por el colectivo local Art 92 y la Concejalía de Cultura. Así, las bases prevén que todas las personas interesadas en participar se inscriban de 8.00 a 10.00 horas en la sala municipal de exposiciones situada en la calle Diputat Castelló.

Cartel del concurso de pintura de Bocairent. / Ajuntament Bocairent

Los participantes tendrán que entregar sus obras en el mismo lugar entre las 17.00 y las 18.00 horas. Será el momento en el que el jurado deliberará el veredicto para asignar los cinco premios previstos: el primero, dotado de 1.000 euros; los tres galardones especiales, con 350 euros cada uno, y el accésit, con una asignación de 300 euros. Estos importes están patrocinados por el ayuntamiento y por las empresas Durplastics S.A., Helioprint S.L. y Fundación Mutua de Levante.

Igualmente, las bases prevén una exposición con las obras creadas para el mes de diciembre y enero. Además, desde la organización, anuncian la edición de un catálogo para dejar constancia de esta edición del concurso. “Volvemos a unir esfuerzos para hacer posible una nueva convocatoria, y lo hacemos con la ilusión de que el máximo de artistas vengan a Bocairent para convertir nuestro pueblo en su fuente de inspiración creativa”, afirma el alcalde, Xavi Molina.