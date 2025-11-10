Convocan la II edición del concurso de composición orquestal para mujeres "Medina Xateba"

La sociedad musical la Primitiva Setabense ha convocado la segunda edición del concurso nacional “Medina Xateba” de composición orquestal para mujeres compositoras, "un certamen que tiene como objetivo fomentar, fortalecer e impulsar la creación compositiva femenina en el ámbito orquestal", exponen desde la entidad.

A su vez, las mismas fuentes apuntan que "después del éxito de la primera edición, resuelta el 29 de junio de 2024 en el Gran Teatro de Xàtiva, la sociedad musical abre ahora el plazo para recibir nuevas propuestas".

Las composiciones presentadas tendrán que estar escritas para orquesta de cuerda y ajustadas a una plantilla máxima de treinta intérpretes, con un nivel de dificultad medio. Las obras tendrán que ser íntegramente inéditas, no publicadas ni interpretadas anteriormente, con una duración mínima de seis minutos y máxima de diez minutos. El concurso está abierto a todas las compositoras españolas y/o residentes en España, sin límite de edad. No podrán participar las premiadas en la primera edición. El plazo de presentación finalizará a las 23.59 h del 28 de diciembre de 2025.

"El jurado, formado por profesionales de reconocido prestigio musical, seleccionará tres obras de todos las participantes y estas pasarán a la fase final, donde la orquesta de la Primitiva Setabense las interpretará en concierto y se decidirán los premios", prosiguen desde la asociación de Xàtiva.

A su vez, también recuerdan que "la primera edición del concurso tuvo como ganadora a la compositora andaluza María Luz Ortiz Hernández, con su obra Estampas infantiles bajo la sombra de un álamo. El accésit correspondió a la canaria Elisa Cancio Ramírez por La flor del Ceibo, y la tercera finalista fue la valenciana Sara Galiana Solà con In memoriam. El jurado estuvo integrado por Francisco Perales, Javier Costa, Isabel Latorre y Sakira Ventura, todos referentes del panorama musical y académico valenciano y estatal".

/ Levante-EMV

"La iniciativa fue seleccionada como comunicación libre en el I Congreso Internacional “Mujeres y liderazgo musical: redes artísticas, desafíos y alianzas feministas por la igualdad de género” organizado por la Universidad Complutense de Madrid en diciembre de 2024".

Además, también recuerdan que "la Sociedad Musical La Primitiva Setabense ha sido recientemente galardonada con el premio a la Contribución a la Igualdad de género de los Premios Euterpe–Ángel Asunción 2025 por el proyecto Medina Xateba, un reconocimiento que pose en valor su trabajo para fomentar la participación de mujeres compositoras y visibilizar su talento dentro del movimiento musical valenciano. La gala de entrega tendrá lugar el 26 de noviembre en el Palau de la Música de València".

"Con esta segunda edición, La Primitiva Setabense reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades, la creación contemporánea y la difusión de la música escrita por mujeres, consolidando el proyecto Medina Xateba como una iniciativa de referencia a escala estatal", apostillan desde la asociación musical.