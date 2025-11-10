Denuncian el riesgo por el posible vertido de toneladas de mármol en el río Cànyoles en Canals

La Asociación Canalina en Defensa del Medio Ambiente (Acdema) ha denunciado ante la Guardia Civil el vertido de restos de mármol en el río Cànyoles desde los terrenos de la antigua empresa Jomisan SL, ubicados al lado del río. Así, desde la entidad exponen que "en estas parcelas abandonadas desde hace más de 10 años todavía se almacenan a la intemperie centenares de toneladas de piezas de mármol justo al lado del río. Los palés de madera donde se amontona el material han empezado a romperse, por el efecto de la lluvia y el sol a lo largo de estos años, el que ha provocado que finalmente el material se haya desprendido por el margen del río".

A su vez, fuentes de Acdema exponen que "hemos advertido en varias ocasiones de la situación al Ayuntamiento de Canals y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre el problema. El pasado mas de septiembre en una reunión con el guarda mayor de la CHJ y con el regidor de medio ambiente de Canals, el presidente de nuestra entidad, Jose Luis Sanchis, volvió a incidir en el problema, puesto que se observaba que los palés iban deformándose y esto aumentaba el peligro que cayera el material en el río".

"Ha sido este fin de semana cuando los voluntarios de Acdema han advertido que ya han empezado a caer dentro del río las primeras piezas de mármol. La entidad lo ha denunciado ante la Guardia Civil para que lo transmita al Seprona y realicen la actuación conveniente, así com también se ha trasladado el problema al Ayuntamiento y a la CHJ", prosiguen las mismas fuentes.

Y añaden que desde Acdema "se ha ido advirtiendo desde hace más de un año a todas las autoridades y administraciones competentes. Desde la asociación se espera una respuesta inmediata que evite la contaminación del paraje del río Cànyoles. Una demora en las actuaciones podría provocar la caída de toneladas de material en el río, lo que supondría un auténtico atentado contra el medio ambiente".