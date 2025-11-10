Los interrogantes que envuelven el futuro Centre Raimon de Xàtiva

Es uno de los grandes proyectos culturales planificados para Xàtiva. La construcción del futuro Centre Raimon d’Actitivitats Culturals (CRAC) en el exconvento de Santa Clara reforzará el capítulo de dotaciones públicas en la capital de la Costera con un espacio que podría convertirse en referencia a nivel autonómico. Y nacional. Sin embargo, el tiempo ha pasado desde que en julio de 2020 se conocieran las intenciones del cantautor de donar sus bienes a la ciudad que le vio nacer. Y se hablara de la construcción del centro. Comienzan a aparecer los primeros interrogantes que envuelven la iniciativa. Incógnitas que en octubre de 2021 -cuando tuvo lugar la primera reunión oficial del patronato de la fundación que ha de vehicular el proyecto- no existían. Ahora, cuatro años después -y con un cambio de color político en la Generalitat por el camino- la sintonía no es la misma. Ni de lejos.

Romper el convenio. El Consell confirmó sus intenciones de romper el convenio suscrito con el Ayuntamiento para llevar hacia adelante el proyecto a finales del pasado mes de octubre. Se escudan en los «incumplimientos» registrados en los últimos cuatro años. Sí ha trascendido que mantienen la financiación prometida (2,5 millones) para sellar un nuevo acuerdo, pero sin vinculación alguna con la fundación. En el fondo del asunto también descansa la postura del PP local, con su portavoz Marcos Sanchís definiendo el CRAC como «elitista» y «opaco». Con el nuevo convenio, un cambio de gobierno en Xàtiva aún pondría más dudas sobre el CRAC. El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, lo tiene claro: «Es una demostración por parte del PP de la Generalitat y del PP de Xàtiva de sus intenciones. Hay rencor histórico a nuestro hijo predilecto. Ha sido una sorpresa relativa que quieran firmar un nuevo convenio. Sí se mantiene la inversión prometida, pero no podemos obviar que el PP local ha puesto en peligro la inversión de un proyecto clave para la ciudad por intereses meramente políticos. Eso está claro».

José Luis G. Llagües

9,48 millones de euros. Esta semana se ha conocido que el Ayuntamiento ha aprobado la propuesta de adjudicación a una constructora malagueña -Actua Infraestructuras, SL- de las obras del futuro CRAC, con un presupuesto de 9,48 millones de euros. En un primer momento, se habló de una inversión compartida a tres bandas por parte de la Generalitat, Diputación y Conselleria. Ayuntamiento y Generalitat suscribieron el ya citado convenio, mientras que con el ente provincial todo quedó en un acuerdo verbal. Roger Cerdà confirmó ayer que «está perfectamente claro es que la inversión está comprometida, la obra no tendrá problemas». El Ayuntamiento garantiza así la disposición de fondos adicionales en caso de ser necesarios. De hecho, han pedido entrar en las ayudas para rehabilitación patrimonial de la Diputación, que pueden alcanzar el millón de euros por año. En teoría, las adjudicaciones de dicho programa deberían resolverse antes de acabar 2025. Cabe recordar que el consistorio también acudió al gobierno de España -con el conocido 2% cultural- y a Europa -con el plan Edil, con una financiación récord global de 1.774 millones- para asegurar los fondos. En ambas ocasiones, sus intenciones fueron truncadas. El pasado mes de octubre anunciaron sus intenciones de recurrir su exclusión del fondo de ayuda comunitario.

Raimon, tranquilo. Raimon y Annalisa Corti -su esposa- están atentos desde la distancia a los vaivenes del proyecto. Desde el primer momento han estado muy implicados. El autor de himnos como «Al Vent» o «Jo vinc d’un silenci» fue consultado esta semana por el cambio de postura de la Generalitat. Aunque descartó entrar en polémicas, sí lanzó un mensaje contundente hacia el ejecutivo autonómico: «Ja s’ho faran». En los últimos años, el matrimonio ha expresado sus intenciones de «al menos, ver el inicio de las obras». Raimon cumplirá el próximo 2 de diciembre 85 años. «Están a la espera, la relación es fluida. Les informamos de todo», comentó el alcalde Roger Cerdà.

El legado. Raimon y Annalisa Corti no tienen hijos y han confirmado sus intenciones de legar casi todos sus bienes a la ciudad de Xàtiva. Es un patrimonio importante, ya que sus posesiones abarcan numerosos bienes: desde los inmuebles (Barcelona, Xàbia...) a las obras de arte (Tàpies, Miró...) pasando por la biblioteca de ambos. Algunas obras ya descansan en la capital de la Costera. Desde el Ayuntamiento deXàtiva han confirmado que «aunque en el peor de los casos no se hiciera el CRAC o la fundación no fuera capaz de tutelarlos o vehicularlos, los bienes pasarían a la ciudad de Xàtiva. Es algo ya confirmado por ellos». La donación realizada a Xàtiva es bastante importante. Y cuantiosa.

¿Podría cancelarse?. Cuestionado sobre si el proyecto del CRAC podría cancelarse si hubiera un cambio en el Ayuntamiento en 2027, Roger Cerdà no es escondió: «Sí, es algo que no queremos que ocurra pero que podría pasar en el peor de los casos. Al final, todo depende de la voluntad política».

¿Cuándo estará listo?. La propuesta de adjudicación de obras a una constructora malagueña es uno de los últimos pasos. La previsión del consistorio pasa porque empiecen antes de final de año y el plazo de ejecución es de 24 meses. El CRAC podría estar listo en 2028, como muy pronto.