El Mercat del vi de Ontinyent agota existencias en una multitudinaria primera edición

El primer "Mercat del vi" Ontinyent ha registrado un lleno absoluto, según los organizadores: "Ha servido porque la ciudad gire la mirada hacia este céntrico espacio, con miles de visitantes en la jornada de este sábado. Se trataba de una de las iniciativas previstas desde la Concejalía de Promoción Económica para dinamizar este espacio y poner en valor los productos de proximidad que en él se venden, con una programación que combinaba catas de vino, degustaciones gastronómicas y música en directo de 11:00 a 18:00 horas", exponen desde el Ayuntamiento.

Las mismas fuentes añade que "en total se vendieron más de un millar de copas para catas de vino y 2000 raciones de tapas y arroces, dentro de un acontecimiento que unánimemente se ha valorado como absoluto éxito por parte del Ayuntamiento, los mercaderes, y los bodegueros y hosteleros participantes". "A lo largo de la jornada el público disfrutó de catas de 14 bodegas de la comarca, un espacio específico dedicado a los establecimientos adheridos a la marca Mos, que contará con ocho restaurantes, una carnicería y una pastelería, dos showcookings con elaboración de arrós ens fesols i nabs con el chef José Gómez y de cassola el Forn con el chef José Seguí y las actuaciones musicales de Planet 8 con Òscar Britz, Suite Rumba, Jasslu y DJ El Triangulista".

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, recordaba que “uno de los objetivos que nos marcábamos para la concejalía de Promoción Económica con Natàlia Enguix era intentar dinamizar al máximo el mercado. Lo hicimos tanto con el nuevo bar como con las escaleras mecánicas, pero también queríamos hacerlo invitando la gente a venir, a conocer el mercado y a disfrutar de él, y bien es verdad que hacía mucho de tiempo que el mercado no estaba tan lleno como este sábado”.

Natàlia Enguix, regidora de Promoción Económica, apuntaba que “queremos que el mercado sea un punto neurálgico de nuestra ciudad, un mercado vivo, un mercado que ayude a la promoción económica de nuestra ciudad y que, sobre todo, se mantenga, porque queremos mantener nuestras tradiciones y dentro de ellas está el comercio de proximidad, que es de calidad y de confianza. Iniciativas como esta del Mercado del Vino son fundamentales para que la gente venga a conocer el Mercado de Ontinyent y, sobre todo, se acuerda de las ventajas de comprar aquí a nuestro mercado”.

Cristobal Vanyó destacaba desde el grupo de bodegueros participantes que “cubrimos las expectativas, al contar con mucho público que agotaron las copas que teníamos previstas inicialmente y tuvimos que pedir más. El público salió muy contento y la acogida ha sido muy buena, tuvimos la posibilidad de mostrar nuestros productos y explicar la cata de cada vino. Se podían comprar copas o botellas, los bodegueros hicimos globalmente una buena venta y la gente está satisfecha. Esta semana haremos una reunión conjunta para ver qué detalles podríamos perfilar de cara a próximas ediciones porque siempre se pueden mejorar cosas, pero la valoración es muy buena”.

Desde el sector de la hostelería, el presidente de la asociación Ahval, José Seguí, añadía que los profesionales del sector “veníamos pidiendo la realización de acontecimientos para dinamizar un espacio que lo requiere cómo es el mercado, y apoyar a sus profesionales, y la valoración es muy positiva. Entre tapas y arroces se repartieron más de 2000 raciones, que han servido para difundir la gastronomía local e impulsar la marca MIS, se ha creado expectativa y esperamos poder volver a compartir acontecimientos como este”.

Finalmente, Rosa Castelló, presidenta del colectivo de mercaderes del Mercado de Ontinyent, tenía palabras de agradecimiento “para el Ayuntamiento, los hosteleros, los bodegueros, los mercaderes artesanos, porque en este día hemos estado todos un equipo, hemos conseguido que la gente nos conozca, que vea nuestras magníficas instalaciones, que conozca nuestros productos y hacer entre todos que el mercado sea un lugar de confianza y donde poder hacer muchas más actividades así. Queremos continuar viendo esta afluencia de gente, que vengan a nuestras paradas, e invitarlos los lunes, viernes y sábados, que son días de mercado, a hacer aquí la compra”.