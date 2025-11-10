El Olímpic pierde ante el Torrevieja en la Murta

El Olímpic cayó por 1-2 ante el Torrevieja en un encuentro disputado en La Murta que se decidió en la segunda mitad y en el que el conjunto de Xàtiva reaccionó en los minutos finales, siendo despedido con aplausos pese a la derrota. El partido comenzó igualado, con escasas ocasiones en los primeros compases y las dos primeras tarjetas mostradas, de un total de trece, a los diez minutos —una al banquillo local, que afectó a José Manuel Rueda, y otra al visitante Conesa—. Tras un primer acto sin apenas peligro, el Torrevieja se adelantó en el minuto 56 con un cabezazo de Mati, que más tarde repetiría en el 81’ para firmar el 0-2. Llegó la expulsión del propio Mati por doble amarilla y el Olímpic recortó distancias en el 90+6 con un disparo ajustado de Emilio que dejó el marcador en el definitivo 1-2.

El técnico del Olímpic, José Manuel Rueda, lamentó que “lo del final no se haya visto convertido en al menos un punto”, señalando que “la dinámica que estamos teniendo prácticamente en casi todos los partidos es la misma”. El entrenador valoró que “defensivamente el equipo ha estado bastante bien, ha estado correcto” y que “todo lo que nos han creado ha sido tiros de fuera del área, algún centro lateral”.

Sobre los goles recibidos, Rueda reconoció que el rival “ha metido un golazo, un cabezazo por la escuadra, y en el segundo ha atacado muy bien el primer palo”, mientras que destacó la reacción final del Olímpic: “Por lo menos en los últimos 15 minutos hemos atacado bastante bien el área, acabamos metiendo un gol y teniendo tres o cuatro jugadas bastante claras”.

El técnico setabense también subrayó la falta de acierto ofensivo: “Estamos en las mismas, hace falta que la pelota entre. Es una pena, porque chicos como Tobías el año pasado metieron 7 u 8 goles y hoy ha dado al larguero”. Respecto al debut de Kouma, Rueda se mostró satisfecho: “Lo hemos firmado para que nos transmita esa energía que da dentro del campo. Es un chico que pelea todos los balones y dentro del área puede ser bastante peligroso”.

El entrenador concluyó destacando el esfuerzo colectivo pese a las bajas: “No puedo tener quejas de ningún jugador en el sentido de esfuerzo y convicción. Estamos en un tramo en el que las lesiones nos están pasando factura, pero la actitud no se les puede reprochar”. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del socio Manolo Benito Sanchis, "Sardino".

Benigànim y l’Olleria

El Benigànim se impuso por una goleada de 4-1 al CD Thader en un partido dominado por los de la Vall d’Albaida. Los locales se adelantaron en la primera parte con dos goles, de Kevin Llario y Eloy Albuixech. En la segunda parte, los visitantes redujeron distancias con un tanto en el minuto 68. En los últimos diez minutos de partido, el Benigànim sentenció el partido con dos tantos más, de Marcos Albelda y Kevin Llario, firmando este último un doblete. El Benigànim sigue colista del grupo, aunque esta victoria, la primera de la temporada, supone un "chute" de ánimo para el conjunto ganxut después de varias derrotas consecutivas. El triunfo ante el Thader puede suponer el necesario cambio de dinámica del Benigànim para salir del descenso.

L’Olleria cayó por 2-0 en su visita al Redován en un partido muy igualado en la primera parte, que acabó sin goles. En el segundo tiempo llegaron los dos goles de los locales, que amarraban así los tres puntos en casa.