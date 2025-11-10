El Ontinyent 1931 gana en Crevillente y encadena la tercera victoria consecutiva

Las dinámicas siguen siendo contrapuestas para los equipos de la Vall d’Albaida. El Ontinyent 1931 de Roberto Bas ha encontrado su mejor versión en las últimas semanas y lo demostraron ganando al Crevillente. En cambio, el Atzeneta sigue acusando las bajas, que junto a la falta de gol y a pequeños errores, les condenaron a la derrota en Utiel.

El Atzeneta afrontó la décima jornada de liga con una convocatoria de 15 jugadores, de los cuales dos eran porteros, y algunos de los efectivos llegaban entre algodones. Visitó el domingo al Utiel, un equipo que no había comenzado bien la liga, pero que llegaba al partido con la moral reforzada tras la victoria ante el Hércules B. Durante el primer acto, los de Fran Giménez controlaron al conjunto local con una buena defensa que logró que los de Javi Pons no chutaran a portería. Tampoco es que el conjunto taronja desplegara un gran juego ofensivo, pero sí generó ocasiones peligrosas. Marcos Tomé, con el esférico en el área pequeña, recortó y buscó el lanzamiento sin fortuna. Luispa también lo intentó con un disparo desde 20 metros que salió cerca del poste. Sin goles se llegó al descanso.

En la segunda parte se hizo visible el cansancio de los jugadores del Atzeneta, lo que aprovechó el Utiel para generar peligro: un fallo defensivo permitió un disparo que se estrelló en la madera. Los de Fran Giménez buscaron el gol con insistencia: Erik probó suerte desde la frontal y su disparo rozó el palo; Revert, también desde la frontal, mandó el balón a las nubes; Brian Triviño lo intentó con un trallazo que despejó un central, y Moha no pudo aprovechar un mano a mano con el guardameta. Incluso Ferri subió a rematar un saque de esquina que se marchó fuera. Luengo fue un verdadero dolor de cabeza para la defensa atzenetense. Nada más saltar al campo, buscó portería desde tres cuartos, pero se encontró con Ferri, que desvió el peligro. En el minuto 84, el delantero desequilibró el marcador. Tras una sucesión de errores a la hora de despejar, la defensa taronja permitió un centro al corazón del área que Luengo aprovechó para dar los tres puntos a los “rojillos”. A pesar de todo, el Atzeneta supo competir, pero fue el Utiel quien sumó los tres puntos.

El Ontinyent 1931 cerró la jornada visitando al Crevillente, en un partido que comenzó siendo poco vistoso, con mucho juego aéreo y escaso control. Los primeros en intentarlo fueron los blanc-i-negres, con un testarazo de Pedro Sempere que detuvo el guardameta. Poco después fue Juanan quien buscó portería, encontrándose con una gran parada del portero. El de l’Olleria no desaprovechó la segunda oportunidad: el Ontinyent 1931 ejecutó un saque de esquina y, con un remate de cabeza cruzado, Juanan abrió el marcador (0-1). Los de Roberto Bas creaban peligro y mantenían a raya a los locales. Llegada la media hora de juego, sorprendieron los blanquiazules con un lanzamiento de falta directo: Blanco golpeó a portería cuando todos esperaban un centro y empató el partido (1-1). Antes del descanso, Lluís Felipe disfrutó de dos ocasiones claras que no pudo materializar.

Tras el paso por los vestuarios, el Crevillente estuvo cerca de deshacer la igualada con un buen disparo. En el minuto 54 volvió a aparecer, para el Ontinyent 1931, el joven delantero Pedro Sempere: tras un buen esprint por banda, recortó hacia dentro y batió al portero por el primer palo, devolviendo la ventaja a los suyos (1-2). Los locales aumentaron el ritmo para buscar el empate, mientras que los de la capital de la Vall d’Albaida intentaron sentenciar a la contra; cerca estuvo Iván Albert de conseguirlo. Los de Roberto Bas supieron resistir ante la insistencia ofensiva de los locales, logrando sumar tres puntos y encadenar su tercera victoria consecutiva.