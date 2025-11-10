Recuperan en Benigànim los restos de Miguel Alabort, concejal fusilado en 1939

Benigànim acogió el pasado domingo el acto de recepción e inhumación de los restos de Miguel Alabort Ortega, conocido como Miquel de Cabot, fusilado en 1939. La ceremonia, celebrada en el Cementerio Municipal de la localidad, reunió también a familiares del represaliado; a la alcaldesa de Benigànim, Yovana Herrero; a la vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia y diputada de Memoria Democrática, Natalia Enguix a representantes de Arqueoantro; al coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, Matías Alonso y a vecinos y vecinas de la localidad.

El proyecto se ha realizado gracias al convenio de colaboración firmado entre la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Benigànim, mediante el cual la institución provincial financió los trabajos de localización, exhumación, identificación e inhumación de Miguel Alabort. Este acuerdo se enmarca en el programa impulsado por el área de Memoria Democrática de la Diputación, que promueve actuaciones destinadas a la recuperación de restos de personas represaliadas, la investigación de su identidad y la reparación institucional y moral de las víctimas y sus familias.

El acto tuvo un marcado carácter emotivo y de reconocimiento colectivo. Contó con la interpretación del Himno de Riego y de La Muixeranga, además de lecturas poéticas y palabras de familiares que recordaron la figura de Miguel Alabort y el sufrimiento que acompañó a varias generaciones. Durante el homenaje se evocó la historia del vecino de Benigànim, detenido en abril de 1939 tras acudir voluntariamente al Ayuntamiento y que posteriormente fue fusilado en Paterna, así como el largo camino recorrido por su familia para recuperar sus restos. La hija de Miguel Alabort, María, fue quien recibió este domingo los restos de su padre. Con emoción, la familia agradeció la implicación institucional y el esfuerzo de todos los profesionales que han hecho posible su regreso a casa.

En su intervención, la vicepresidenta destacó que este acto supone “un paso más en la restitución de la dignidad de quienes fueron víctimas de la represión”. Según afirmó, “recuperar los restos de Miguel y devolverlos a su pueblo es un deber de justicia y de reconocimiento hacia las familias que durante décadas han mantenido viva su memoria y han confiado en las instituciones para lograrlo”.

Natàlia Enguix recordó además que la Diputación de Valencia ha consolidado un presupuesto total de dos millones de euros destinado al área de Memoria Democrática, que incluye tanto actividades de divulgación y sensibilización como subvenciones a ayuntamientos y ayudas directas para la localización, exhumación e identificación de personas represaliadas en fosas comunes. Enguix destacó que este esfuerzo presupuestario “demuestra la voluntad de la institución provincial de mantener una política pública estable, rigurosa y sensible en materia de memoria democrática”.

También agradeció el trabajo de las personas que han participado en el proceso, tanto desde el equipo técnico como desde la Delegación de Memoria Democrática, y subrayó que “la memoria democrática no es una mirada al pasado, sino una implicación con el futuro, con la verdad y con los valores de libertad y derechos humanos que deben guiar a nuestra sociedad”.

El acto de este domingo simboliza también el cumplimiento del deseo de María, hija de Miguel Alabort, de ver regresar a su padre a su pueblo natal. La vicepresidenta quiso trasladar un mensaje de reconocimiento a la familia: “Espero que este retorno os traiga la paz que os fue negada durante tantos años. Benigànim recupera una parte de su historia y rinde homenaje a la memoria de uno de sus vecinos, en un acto que nos recuerda que la democracia se fortalece también con la reparación y la verdad”.